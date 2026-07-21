Uraloğlu Irak\'ta Temaslarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Haseni ile heyetler arası görüşmeye katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarına başladı. Bakan Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Haseni ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Uraloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan Kalkınma Yolu'nu mümkün kılacak projeleri ve ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek iş birliği alanlarını ele aldık. 'İki Ülke Tek Koridor' vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT