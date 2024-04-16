Ürdün, hava sahasına yönelik herhangi bir ihlali engellemek için hava kuvvetlerinin önlemlerini artırdığını duyurdu.
Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, hava kuvvetlerine ait uçaklar, Ürdün'ün hava sahasını korumak ve ihlal edilmesini engellemek amacıyla sortilerini artırdı.
Açıklamada, "Bu önlem, Ürdün'ün, hava sahasını ne amaçla olursa olsun herhangi bir tarafın kullanmasına izin vermeme hususundaki değişmez tutumunu doğrulamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Ürdün'ün egemenliği ve güvenliğinin önemine değinilen açıklamada, halka toplum içinde endişeye sebep olabilecek söylentilere inanmama ve resmi kaynaklardan bilgi alma çağrısı yapıldı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, önceki gün ülkesinin hava sahasının ihlal edildiğini belirterek, "Füzeler tehlike olacak şekilde Ürdün hava sahasını ihlal etti, biz de bu tehdidi etkisiz hale getirmek için üzerimize düşeni yaptık. İHA'lar nereden gelirse gelsin, İsrail'den, İran'dan ya da başka bir yerden, nereden gelirse gelsin aynı şeyi yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
Son Dakika › Politika › Ürdün, hava sahasını korumak için önlemlerini artırdı - Son Dakika
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yurtseven ve Ümran Göçen ile birlikte Foça protokol üyelerini makamlarında ziyaret etti. Başkan Fıçı, Foça'nın daha çok gelişmesi ve kalkınması için tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü iş birliği hakkında konuşuldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak Ağbaba'nın İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar vererek, yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Ayrıca, enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları bildiklerini ve popülist adımlardan uzak duracaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?