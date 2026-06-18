Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan Sarayaltı Durağı\'nda şoför esnafıyla buluştu

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Sarayaltı Otobüs Durağı'nda şoför esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Ziyaret kapsamında Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'nı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erçetin ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz eşlik etti. Başkan Vekili Özkan ve Durak Başkanı Salih Koca ile durak şoförleriyle şoför esnafının talep, görüş ve önerilerini dinleyerek sohbet etti.

Başkan Vekili Özkan, şehrin ulaşımına emek veren şoför esnafına çalışmalarında kolaylıklar dilenerek, misafirperverlikleri için teşekkür edildi. - UŞAK