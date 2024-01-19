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Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, seçim çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, seçim çalışmalarına başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında yeniden Uşak Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, seçim çalışmalarına başladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, seçim çalışmalarına başladı
19.01.2024 - 23:29,
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında yeniden Uşak Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, seçim çalışmalarına başladı.

Başkan adaylığı resmiyet kazanmasının ardından tam kadro AK Parti teşkilatıyla saha çalışmalarına başlayan Başkan Çakın, bugün gerçekleştirdiği programlar ile belediye personelleri, cadde esnafı, vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. İlk olarak belediye personelleri ile belediye hizmet binasında bir araya gelen Başkan Çakın, daha sonra AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği lokma hayrına katıldı. Ardından AK Parti Uşak Teşkilatı ile tam kadro İsmetpaşa Caddesi esnafları ziyaret edildi ve vatandaşlarla buluşuldu. Gece ise Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ile son buldu. - UŞAK

Kaynak: İHA
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