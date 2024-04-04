Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Göreve Başladı

Politika

Uşak Belediye Başkanlığı'na seçilen Özkan Yalım, mazbatasını aldı. Yalım düzenlenen devir teslim töreni sonrası göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'nin aday göstermesiyle Uşak Belediye Başkanı seçilen ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Olcay Yeşilkaya'dan mazbatasını alan Özkan Yalım, daha sonra devir teslim töreni için Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası önünden kendisini destekleyen vatandaşlarla birlikte Uşak Belediyesine kadar yürüdü. Burada geçtiğimiz dönem görev yapan Mehmet Çakın'dan başkanlık görevini teslim alarak görevine başlayan Başkan Yalım, belediye önünde yoğun ve coşkulu bir kalabalık vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Uşak Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, vatandaşların göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür etti. Başkan Yalım, Uşak'ın tarihi bir an yaşadığını, kentin 35 yıl CHP belediyeciliğinden uzak kaldığını ifade ederek, "İşte çalıştık ve başardık. Birlikte başaracağımızı söyledim ve birlikte başardık. Bundan sonra halk için Uşak için milletimiz için 19+10, 29 mahallemiz için ama herkes için çalışacağız. Ben sizlere ve tüm Uşak halkına daha önce anlatmış olduğumuz tüm projeleri tek tek hayata geçirmek adına en fazla 1 ay sonra gerekli oluşumlarımızı yaptıktan sonra bunları hayata geçirmek adına düğmeye basacağız." dedi.

İlk görevi olarak bozuk olan yolların yapımı için çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Yalım, "Bunların gereğini yapacağız bu 15-20 gün içerisinde. Daha sonra da projelerimize geçeceğiz. Mayıs ayı içerisinde Dikilitaş'taki Salı Pazarı, Halk Konutları'ndaki pazar yerini, Mende Pazar Yeri'nin üzerini kapatacağız. Vatandaşımızı hem sıcaktan hem soğuktan koruyup gerekli desteği sağlayacağız. Daha çok yapacak işimiz var. Biz az laf çok iş yapıp işimize bakacağız. Vatandaşımıza layık olmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan törende Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan da konuşma yaptı. - UŞAK