Uşak Belediyesi halkı için ürettiği projeleri 2026 yılında zirveye taşımayı hedefliyor

Uşak'ta göreve geldiği günden bu yana vatandaşların artan ekonomik zorluklar altında ezilmesini engellemek adına çeşitli projeleri hayata geçiren Belediye Başkanı Özkan Yalım, 2026 yılını adeta proje yılı ilan etti. Hane ekonomisini rahatlatacak ve vatandaşın cebini destekleyecek birçok hizmet bu yıl art arda gerçekleşecek.

İlk icraat olarak belediyeye ait sosyal tesislerde çayı 1 TL'den, Halk Ekmeği ise 5 TL'den satmaya başlayan Başkan Yalım; bir buçuk yıl boyunca çeşitli sosyal desteklerle halkın yanında oldu. Özellikle dar gelirli vatandaşa yönelik hizmetleri ve samimi duruşu ile öne çıkan Yalım; sanatı, sporu ve kültürel değerleri önemseyen yapısıyla halkın her an ilgiyle takip ettiği bir isim.

"Belediye başkanı olmak sadece yol yapmak değildir" düşüncesiyle ihtiyaca yönelik hizmetler geliştiren Başkan Yalım, son olarak evine et girmeyen kalmasın diyerek Halk Et mağazasını hizmete açtı. Halk Et bünyesinde piyasaya göre çok daha uyun fiyatlı kıyma, kuşbaşı et, tavuk, yumurta ve şarküteri ürünleri satışı yapılırken, vatandaşın sofrasını bir nebze olsun renklendiren hizmet büyük ilgi gördü ve halktan takdir topladı.

Kentin her noktasına eşit hizmet götürme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Başkan Yalım; "Her adımı sosyal belediyecilik ve dayanışma prensibiyle atıyoruz. Halk Et uzun zamandır halkımızın beklediği bir projeydi ve açılır açılmaz adeta kentin gözbebeği oldu. Ülkemizde maalesef her geçen gün şartlar zorlaşıyor ve vatandaşımız geçinmekte zorlanıyor. Bugün baktığınız zaman dört kişilik bir ailenin toplam kazancı bile barınma, ısınma, yol ve mutfak masraflarını karşılayamaz hale geldi. Bu da insanların psikolojisini etkiliyor ve mutsuz olmasına neden oluyor. Biz bu noktada devreye girdik. Uşak Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyduk ve önemli bir hizmet başlattık. Halk Et sayesinde bu dar boğazdan geçen vatandaşımız evine et ve et ürünlerini daha rahat sokabilecek" dedi.

Öte yandan her geçen gün tüm iş kollarında artan maliyetler sonucu daralma olduğunun altının çizen Başkan Yalım, hem vatandaşı hem esnafı düşündüklerini söyledi. Düzenli olarak gerçekleştirdikleri esnaf kahvaltıları ile esnafın sorunları dinlediklerini ve çözüm önerileri getirdiklerini ifade eden Yalım, toplumun her kesimine ulaşmak zorunda olduklarını, bu sayede her kalbe dokunabildiklerini anlattı.

Emeklilerin artık sokağa çıkamaz hale geldiğini ifade eden Yalım; "Emekli vatandaşlarımız merkezi yönetim tarafından maalesef bu ülkenin sırtında bir yük gibi görülüyor. Emekli maaşları açlık sınırının çok çok altında kalıyor. Dolayısıyla emekliler artık sokağa bile çıkamıyor. Biz inşallah en yakın zamanda bunu da çözeceğiz. Emekliler için açacağımız Halk Kıraathanesi sayesinde vatandaşımızın bütçesini sarsmadan rahatlıkla oturup çayını içebileceği, gazetesini okuyabileceği güvenli ve sıcak bir ortamı onlarla buluşturacağız" dedi.

Aynı şekilde zorunlu ihtiyaçlardan biri olan kişisel bakım ihtiyacının da artan maliyetler dolayısıyla artık zorlaştığını anlatan Yalım, "Emeklilerimiz ve vatandaşlarımız bugün saçını kestirmek için bütçe oluşturmakta zorlanır hale geldi. Biz bu konuda yaşlılarımıza ve hastalarımıza zaten evlerine berber göndererek destek oluyoruz. Bunun haricinde de Halk Berber uygulamasını başlatarak uygun fiyatlı saç ve sakal tıraş hizmetini başlatmayı düşünüyoruz" dedi.

Diğer yandan birçok büyükşehirde hizmete açılan Kent Lokantası gibi örneklerden bahseden Yalım; "Uşak'ta dar gelirli mahallelerimiz var, giderek yoksullaştırılan hatta hiç geliri olmayan hanelerimiz var, bunların hepsini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla takip ediyoruz ve yıl boyunca gerekli destekleri sağlıyoruz. Ben şahsen bu hanelerimizin temel gıda ihtiyacını karşılamak adına açacağımız Halk Lokantası ve Halk Market gibi işletmelerle temel ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu sayede hem vatandaşımızı mutlu edebiliriz hem de belirli kotaları aşmayan satışlarla esnafımızı da koruyabiliriz. Ekiplerimiz tüm bu projelerin hazırlanması için gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yakın zamanda yeni müjdelerle halkımızın karşısına çıkmayı planlıyoruz" dedi. - UŞAK