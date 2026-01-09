Uşak'ta İsmet İnönü büstünün açılışı yapıldı - Son Dakika
Uşak'ta İsmet İnönü büstünün açılışı yapıldı

09.01.2026 17:28  Güncelleme: 17:31
Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi'nde belediye tarafından yaptırılan İsmet İnönü büstünün açılışı törenle yapıldı. Açılışta konuşan CHP milletvekilleri ve Uşak Belediye Başkanı, İsmet İnönü'ye olan saygılarını dile getirdi. Ayrıca, CHP Uşak il binasının açılışı da gerçekleştirildi.

Uşak Belediyesi tarafından İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Tiritoğlu Parkı'nda inşa edilen İsmet İnönü büstünün açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılış öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ile İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından İsmet İnönü büstü açıldı.

Buradaki programın ardından Köme Mahallesi'nde bulunan CHP Uşak il binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba; "Partimizin kapısını açanlara, ocağını yakanlara, çayını demleyenlere selam olsun, saygı olsun. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bayrağını yere düşürmeyenlere en içten saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise CHP Uşak il binasının yapımı ve açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından CHP Uşak il binası, kurdele kesilerek hizmete açıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmet İnönü, Belediye, Politika, Uşak, Son Dakika

