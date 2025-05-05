Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Geniş Video İzle

Üsküdar Belediyesi'nde Meclis Üyesi Ekrem Baki, AK Parti'den istifa etti. Meclis'te kürsüye gelerek söz alan Baki, "muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum." dedi.

05.05.2025 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi mayıs ayı 1. Oturumu Belediye Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda ilginç anlar yaşandı.

KÜRSÜYE ÇIKIP AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. Baki, AK Parti'den istifa ettiğini söyledi. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.

"MUHALEFETE YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR"

Baki konuşmasında şunları söyledi: "Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum."

İSTİFA KARARI ALKIŞLA KARŞILANDI

Baki'nin AK Parti meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki'yi tebrik etti.

Üsküdar Belediyesi\'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Üsküdar Belediyesi, AK Parti, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Siyaset, Üsküdar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ozcan ozmercan:
    Dürüstlük budur, selamlar olsun. 52 24 Yanıtla
  • zeki kandiş:
    buna dürüst değil fırıldak denir 27 47 Yanıtla
  • poyraz can:
    Helal olsun şeytanlaşmayan, dili olan yiğitlere. 41 20 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    biliyorlar kendileride secimde gideceklerini bunun sonuçlarını az cok tahmin ediyorlar yavaştan kaçalım diyorlar kendini kurtarma derdine düşmeye basladilar 9 14 Yanıtla
  • Halis demir:
    bende chp liydim hırsızlıktan sonra mhp ye katıldım 7 7 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Vay be sonunda vicdanı olan biri çıkıp bu işin siyasetle, ülke yönetmekle, hukukla en önemlisi insanlıkla bir ilgisi olmadığını kabul etti.Çünkü şu anda yapılan işler tam da bu. 0 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    hain herzaman haindir hergün muhalefet ve yandaşlarının etmediği hakaret kalmadı sesiniz çıkmadı. reis iyi temizlik yapması gerek çürük olankısımı kesip atması gerek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:04:07. #7.11#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.