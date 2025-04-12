Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi - Son Dakika
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Politika

Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Üst üste arsa satışlarıyla gündeme gelen Üsküdar Belediyesi'nde bu kez de maaş krizi patlak verdi. Belediye tarafından personellere maaşların gecikeceğine dair mesaj atıldı. Personeli zor duruma sokan bu gecikmeye ''bordro işlemleri'' gerekçe gösterildi.

12.04.2025 13:59
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31 Mart yerel seçimlerinde Sinem Dedetaş'ın büyük bir sürprize imza atarak belediye başkanlığı koltuğuna oturması sonrası gözlerin çevrildiği ilçelerin başında gelen Üsküdar Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor.

MAAŞLAR GECİKMELİ ÖDENECEK

Son dönemlerde üst üste arsa satışlarıyla gündeme gelen Üsküdar Belediyesi, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi.

Üsküdar Belediyesi'nde kriz: Personelin maaşını ödeyemediler

"ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Belediye tarafından personele gönderilen mesajda "Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

HİLMİ TÜRKMEN KAYITSIZ KALAMADI

AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor" dedi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDE DE GECİKME YAŞANMIŞTI

Mart ayında, Eyüpsultan Belediyesi'nde de memur maaşları yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırılmıştı. Belediyede her ayın 15'inde yapılması gereken ödemeler, belediye tarihinde ilk kez geç yapılmıştı.

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Son Dakika Politika Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • yusufkaan5:
    Chp iktidara gelirse emeklilerin bol bol alacağı msj. 123 49 Yanıtla
  • Celal Baybaş:
    halk tv sözcü tele 1 haberiniz yokmu tımarhanede bu hafta şule hanım bu haber tımarhenede hangi hafta acaba ahhh ülkem bunlardan medet umuyorlar 84 63 Yanıtla
  • Ceylan.568:
    bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceksin dünyaya para bitti 77 49 Yanıtla
  • someone:
    ak parti döneminde de 9 günlük bayram tatilleri oluyordu ama hiç bir zaman bordro vs bahane ederek maaşları geç ödeme durumu olmamıştı.evet ak partiye uyarı cezası vermek isteyenler bu durumun sorumlularıdır 90 28 Yanıtla
  • Tuna Han:
    taktik haber uydurma çamur haber bul yay kötülemeye devam aslı çıkana kadar bilinç altına yerlestir aslı çıkınca görmezden gel yıllardır aynı 38 62 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Bunlar daha işsizlik maaşını veremezken Üsküdar'a hizmet mi verecekler Sözcü Cumhuriyet sözde diğer kanalları Fox TV bunları duyuyor mu duymazlar buna bunlar kördüler sağırdırlar gözleri kördür bunlar 71 15 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Hadi bakalım başladık ne bekliyordunuz Türkiye'nin başına geçtiğini düşünün 50 sene geri götürecekler muhtemelen ondan sonrası başkası gelsin düzelsin 50 sene uğraşsın ki düzelsin bunların cibiliyeti bu bunların şeyi bereketsiz cibiliyetsizdir bunun 58 20 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    sayın hilmi türkmen beklediğiniz mi oldu ...yoksa planadığınız mı 22 51 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Ekrem abi cezaevinde olmasaydı yardım ederdi de cezaevinde ne yapsın 45 10 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Süt leke kazan, devirin kazanı yeni süt getirin 17 4 Yanıtla
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