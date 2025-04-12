Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

31 Mart yerel seçimlerinde Sinem Dedetaş'ın büyük bir sürprize imza atarak belediye başkanlığı koltuğuna oturması sonrası gözlerin çevrildiği ilçelerin başında gelen Üsküdar Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor.

MAAŞLAR GECİKMELİ ÖDENECEK

Son dönemlerde üst üste arsa satışlarıyla gündeme gelen Üsküdar Belediyesi, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi.

"ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Belediye tarafından personele gönderilen mesajda "Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

HİLMİ TÜRKMEN KAYITSIZ KALAMADI

AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor" dedi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDE DE GECİKME YAŞANMIŞTI

Mart ayında, Eyüpsultan Belediyesi'nde de memur maaşları yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırılmıştı. Belediyede her ayın 15'inde yapılması gereken ödemeler, belediye tarihinde ilk kez geç yapılmıştı.