Üsküdar'da Budanmış Ağaçlar Yüzünden Tartışma: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Komşusunu Bıçakladı - Son Dakika

Üsküdar'da Budanmış Ağaçlar Yüzünden Tartışma: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Komşusunu Bıçakladı

Üsküdar\'da Budanmış Ağaçlar Yüzünden Tartışma: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Komşusunu Bıçakladı
Son Güncelleme: 04.09.2023 15:30

Üsküdar'da budanmış ağaçları toplayan komşularıyla tartışan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah ANKUT, komşusunu bıçaklayarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da budanmış ağaçları toplayan komşularıyla tartışan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, komşusunu bıçaklayarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞKAN ANKUT VE OĞLU TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Olay, dün Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet sokakta meydana geldi. İddiaya göre, metruk binanın bahçesinde daha önceden budanmış olan ağaçları sahibinden izin alarak R.A., eşi H. A. ve H. A. toplamaya geldi. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut ve oğlu H.E. ise yaş ağaçların kesildiğini iddia ederek budanmış ağaçları toplayan kişilerle tartışmaya başladı.

HKP lideri Nurullah Efe Ankut oğluyla birlikte kavgaya karıştı! 3 bıçak darbesi alan şahıs hastaneye kaldırıldı

KAVGA ANI BİR VATANDAŞIN TELEFONUNA YANSIDI

Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu yaralanan Nurullah Efe Ankut ve oğlu götürüldüğü hastanenin ardından emniyette ifade vererek adliyeye sevk edildi. 2 bıçak darbesiyle yaralanan R.A.'nın ise tedavisi kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmekte. Öte yandan, yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

HKP lideri Nurullah Efe Ankut oğluyla birlikte kavgaya karıştı! 3 bıçak darbesi alan şahıs hastaneye kaldırıldı

"'SİZ HIRSIZ MISINIZ, BEKLEYİN GELİYORUM' DİYEREK ÇIKIŞTI"

Emniyette ifade veren H.A., "Komşumun bahçesinden komşundan izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah isimli şahıs 'Siz hırsız mısınız, bekleyin geliyorum' diyerek bize çıkıştı. Nurullah isimli şahıs elindeki bıçak ile eşim R.A.'yı göğsünden bıçakladı. Şikayetçiyim" dedi.

HKP lideri Nurullah Efe Ankut oğluyla birlikte kavgaya karıştı! 3 bıçak darbesi alan şahıs hastaneye kaldırıldı

HKP LİDERİ ANKUT: BANA KÜFÜR ETTİLER

Nurullah Efe Ankut ise, "Ben hayvan ve doğasever bir vatandaşım. R.A. ile aramızda daha önceden sokak da hayvan beslediğim için aramızda anlaşmazlık çıkmış bu konudan dolayı da onlarla da husumetimiz vardır. R.A., R.A'nın eşi ve H.A. sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye ve yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi, dedim. Şahıslar da bana sahibinden izin aldık dediler. Bana küfür ettiler. Bu olayda oğlum kimseye saldırmadık" dedi.

"OĞLU BENİ TUTTU BABASI DA BIÇAKLADI"

Hastanede tedavi gören R.A., "Ailemle dalları kesmeye başladık. Nurullah'da bize küfür etmeye başladı. Aşağı indiler yine küfür etmeye başladılar. Bize sopayla saldırmaya başladılar. Nefesim kesildi yere yığıldım. Oğlu beni tuttu babası da bıçakladı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üsküdar'da Budanmış Ağaçlar Yüzünden Tartışma: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Komşusunu Bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da Budanmış Ağaçlar Yüzünden Tartışma: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Komşusunu Bıçakladı - Son Dakika
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