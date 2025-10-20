Usta: 2026 Bütçesinde Enflasyonla Mücadele Yok

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanlığına sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde enflasyonla mücadelenin bulunmadığını iddia etti.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son teslim tarihi 17 Ekim olan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16 Ekim'de sunulmasını "bütçenin herhangi bir iddiası olmadığı" şeklinde yorumladı.

Vatandaşın bütçeden beklentisi olmadığını ileri süren Usta, bütçenin önemsenmediğini ve bir doküman haline geldiğini savundu.

Türkiye'nin "yanlış politikalar" nedeniyle yüksek enflasyonla boğuştuğunu ileri süren Usta, "Bu bütçede enflasyonla mücadele yok. Yani zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan, ekonomik büyümeyi tahrip eden, ekonominin her noktasını tahrip eden, vergi kanunları, mevzuatları dahi tahrip eden enflasyonla mücadele maalesef bu bütçede yok." ifadelerini kullandı.

Bütçenin esnekliğini yitirdiğini iddia eden Usta, bütçe harcamalarında astronomik bir şekilde artan "faiz katılımı" bulunduğunu öne sürdü.