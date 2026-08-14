Üstel: Şehitleri Andı, Serdarlı'nın Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika
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Üstel: Şehitleri Andı, Serdarlı'nın Kurtuluşunu Kutladı

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 14 Ağustos dolayısıyla yayımladığı mesajda, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da katledilen sivilleri, Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçiği ve Şehit Pilot Cengiz Topel'i andı. Serdarlı'nın kurtuluş yıl dönümünü kutlayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini Türkiye'nin desteğiyle sürdürdüğünü vurguladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 14 Ağustos dolayısıyla yayımladığı mesajda, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da EOKA-B tarafından katledilen sivilleri, Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçiği ve Şehit Pilot Cengiz Topel'i andı. Üstel, Serdarlı'nın kurtuluşunun da yıl dönümünü kutlayarak, "Kıbrıs Türk halkı, yıllarca saldırılara ve baskılara rağmen vatanından, özgürlüğünden ve geleceğinden asla vazgeçmemiştir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 14 Ağustos Haspolat, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri, Şehit Pilot Cengiz Topel'i Anma ve Serdarlı'nın Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başbakan Üstel, 14 Ağustos'un Kıbrıs Türk halkının hafızasında kahramanlığın, direnişin ve derin acıların bir arada yaşandığı unutulmaz bir gün olduğunu belirtti. Üstel, 1964'te Kıbrıs semalarında görev yapan Şehit Pilot Cengiz Topel'in ebediyete uğurlandığını, 1974'te ise Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da en küçüğü 16 günlük, en büyüğü 95 yaşında olan masum sivillerin EOKA-B tarafından katledildiğini hatırlattı. Üstel, aynı tarihte Haspolat'ta 15 Mehmetçiğin de şehit düştüğünü kaydetti.

"Serdarlı halkımız özgürlüğüne kavuştu"

14 Ağustos'un aynı zamanda Serdarlı'nın kurtuluş günü olduğunu vurgulayan Üstel, "Aynı tarih, Serdarlı halkımızın büyük bir cesaret ve fedakarlıkla verdiği mücadelenin ardından özgürlüğüne kavuştuğu, tarihimize gururla yazılan bir direniş günüdür" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının yıllarca saldırı ve baskılara rağmen vatanından, özgürlüğünden ve geleceğinden vazgeçmediğini belirten Üstel, bugün de haksız izolasyon ve ambargolar karşısında aynı kararlılıkla mücadele edildiğini ifade etti.

"Anavatan Türkiye'nin desteğiyle mücadelemizi sürdürüyoruz"

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye'nin desteğiyle varlığını ve mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Kıbrıs Türk halkı, yıllarca saldırılara ve baskılara rağmen vatanından, özgürlüğünden ve geleceğinden asla vazgeçmemiştir. Bugün de haksız izolasyon ve ambargolar karşısında aynı kararlılıkla dimdik ayaktadır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle varlığını ve mücadelesini kararlılıkla sürdüren cesur ve onurlu bir toplumdur" dedi. Üstel, mesajının sonunda Şehit Pilot Cengiz Topel'i, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da katledilen sivilleri, Haspolat'ta şehit düşen Mehmetçikleri ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti. Gazilere ve mücahitlere şükranlarını sunan Üstel, "Acımızı da kahramanlığımızı da unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üstel: Şehitleri Andı, Serdarlı'nın Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika

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