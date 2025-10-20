Uygur, İzmir Esnafıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Uygur, İzmir Esnafıyla Bir Araya Geldi

Uygur, İzmir Esnafıyla Bir Araya Geldi
20.10.2025 11:45
Belgin Uygur, İzmir'de esnafın sorunlarını dinleyip çözümler vaat etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İESOB) ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Uygur, İESOB Başkanı Yalçın Ata'yla bir araya geldi.

İzmir esnafının sorunlarını ve beklentilerini dinlemek üzere kentte bulunduklarını belirten Uygur, "Esnaf ve sanatkarlar, Türk toplumunun çekirdeğini oluşturan çok önemli bir kesim. Sıkıntılarınızın giderilmesine öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Ata da esnaf ve sanatkarların merkezi idareden beklentilerini, çözüm önerilerini dile getirdi.

Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belgin Uygur, AK Parti, Politika, Ekonomi, izmir, Uygur, Son Dakika

