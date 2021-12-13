Üye Girişi
"Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım! - Son Dakika

"Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!

13.12.2021 13:28
"Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle görevinden istifa ettikten sonra kendisine ait "uyuşturucu içerek sızmış" şeklindeki görüntüleri sızdırılmıştı. Konuya ilgili açıklama yapan Kılıç, bayıltılarak kendisine komplo kurulduğunu belirtti.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, önceki akşam saatlerinde Facebook'ta yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kılıç, "İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İstifanın ardından ortaya çıkan video kayıtlarında AK Partili Kılıç'ın uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Görüntüyü çeken kişi ise çekmecede 'metamfetamin' adı verilen uyuşturucu madde ile hassas tartıyı gösteriyor. Masanın üzerinde ise 'meth pipe' denilen ve metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet olduğu görülüyor.

Görüntülerin ardından AK Partili Kürşat Kılıç suskunluğunu bozdu.

"GÖRÜNTÜLERDEN ANLAŞILACAĞI ÜZERE BAYILTILDIM"

Facebook hesabını tekrar açarak hakkındaki iddialara cevap veren Kılıç, kendisine bayıltılarak komplo kurulduğunu söyledi. Masanın üzerindeki malzeme ve çekmecesindeki uyuşturucuların başkası tarafından konulduğunu ifade eden Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu görüntüsü diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!

"Değerli dostlarım, şahsıma yönelik komploya ait videoyu izleyenler kendi ofisimdeki makam koltuğumda oturur halde baygın halde bulunduğumu, videonun herhangi bir bölümünde ben ya da yanımda bulunan herhangi birinin uyuşturucu madde vs kullanımına dair bir anın olmadığını açıkça görmüştür. Görüntülerden anlaşılacağı üzere bayıltıldıktan sonra masamın üzerine, hemen önüme gelecek şekilde uyuşturucu madde kullanımında ihtiyaç duyulan bir pipet olduğunu daha sonradan öğrendiğim bir aparat konulmuştur. Yine masamın çekmecesine videoda uyuşturucu olduğu iddia edilen beyaz renkli toz ve hassas terazi yerleştirilerek bırakın kullanmayı, aynı zamanda satıcı olduğum izlenimini de vermek için gerekli kurgu yapılmıştır."

"BÖYLE BİR MADDEYİ KULLANMAYACAĞIMI HERKES BİLİR"

Kendisini tanıyan herkesin söz konusu maddeyi içmeyeceğini bildiğini kaydeden Kılıç açıklamasına şöyle devam etti:

"Olayın aslını merak eden arkadaşlarıma altını çizerek hatırlatmak istiyorum ki videodaki baygın halin sebebi görüntüleri çeken şahısların video öncesi şahsıma olan müdahalesidir. Böyle bir maddeyi kullanma ihtimalimin olmadığı beni tanıyan herkesin malumudur.Zaten videoda uyuşturucu madde kullanımı sonrası baygın olduğumu iddia edenler, sanki böyle bir eylemi birlikte gerçekleştirdiğimiz izlenimi oluşturmayı amaçlamış ama gelin görün ki iddia ettikleri gibi bir fiilde bulunduğumuza dair bir görüntüyü her ne hikmetse çekmeyi akıl edememiştir! İddia ettikleri gibi bir sebeple bu denli derin baygınlık hali yaşayacak olan bir insanın, bu sonuca gidene kadar kat edeceği aşamaları görüntülemek hiç de zor olmasa gerek."

"HALKLA İÇ İÇE OLAN BİRİYİM"

Kürşat Kılıç'ın açıklamaları şu ifadelerle devam etti:

"Ayrıca uyuşturucu olduğu iddia edilen ve olay sonrası öğrendiğim kadarıyla maddi değeri bu kadar yüksek olan ismi zikredilen maddenin değil çekmecede, değil ayan beyan ofisimdeki masanın üzerinde bu kadar halkla iç içe bulunan birinin iş yerinde bulunma ihtimali bile akıl ve mantık dışıdır. Videoda görüldüğü üzere uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin hemen yanına hassas terazi konulup algı operasyonunu farklı bir boyuta taşınmak istenmiş ve sanki bir belgesel anlatır gibi videoyu çeken şahıslar tarafından sunum yapılarak olmamış şeyler olmuşçasına kamuoyuna servis edilmiştir. Beni çeşitli nedenlerle tanıyan tüm arkadaşlarımın böyle bir madde kullanacağım ihtimalini akıllarından bile geçirmeyeceklerini biliyor; şaka yollu da olsa böyle imalarda bulunmak isteyenlerin de beni derinden yaraladığını hatırlatmak istiyorum.!

Uyuşturucu görüntüsü diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!

Uyuşturucu Bağımlısı, Uyuşturucu, AK Parti, Yozgat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Uyuşturucu görüntüsü' diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım! - Son Dakika


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ifşa oldu 14:37 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ifşa oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz! 14:28 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz! Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

Son Dakika Haberleri
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
14:06 Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
Kebapçıya döner bıçaklı saldırı! Kebapçıya döner bıçaklı saldırı!         
14:42
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım İmamoğlu'ndan çok konuşulacak Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım         
14:36
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 14:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement