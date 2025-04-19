Uyuşturucu İle Mücadelede İki Büyük Operasyon - Son Dakika
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Politika

Uyuşturucu İle Mücadelede İki Büyük Operasyon

Uyuşturucu İle Mücadelede İki Büyük Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına karşı iki büyük operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

19.04.2025 16:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta içerisinde yurt içinde ve yurt dışında iki büyük operasyona imza attıklarını vurgulayarak, uyuşturucu satıcılarına meydan okuduklarını söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Adıyaman Valiliğini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Adıyaman Valisi Osman Varol, bakanlık görevlileri, milletvekilleri, bazı kurum müdürleri ve ilgili kurumların görevlileriyle de toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Hedefimizdeki yapılanmaların başında uyuşturucuyla mücadele geliyor. Bu amaçla biliyorsunuz, sadece geçen hafta hem sınırlarımızın ötesinde hem de yurt içinde iki büyük operasyona imza attık. Bunlardan ilki Orkinos-Bulut operasyonuydu. Teknik ve takip hazırlıkları 8 ay süren bu operasyon, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan 4 farklı organize suç örgütünün üst düzey üyelerine yönelikti. Operasyonu Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL ile kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde Türkiye dahil 5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Bu operasyonda yurt içinde ve yurt dışında toplam 240 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık. Önceki gün ise başkentimizde sokak satıcılarına yönelik cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonu, 'Narkokapan- Ankara' operasyonunu gerçekleştirdik. Bu operasyon için ekiplerimiz, 6 ay tüm çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdü. Her bir satıcı için teknik takiplerimizi yaptık ve suçları delillendirdik. Sonuçta operasyon kapsamında aynı anda 626 farklı adrese baskınlar düzenlendi. 654 sokak satıcısını gözaltına aldık. Ülkemizde bu kabine dönemimizde 200 tonun üzerinde çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdik. 180 milyon uyuşturucu hap yakaladık. 65 bin 918 şahıs tutuklandı. 24'ü uluslararası olmak üzere 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi" dedi.

Adıyaman'da da bu kabine döneminde uyuşturucu ile ilgili 454 operasyon gerçekleştirdiklerini, 290 şahsın tutuklandığını, 159 şahsa adli kontrol verildiğini belirten

Bakan Yerlikaya, "Adıyaman'da yapılan operasyonlarda 115 kg uyuşturucu madde, 24 bin uyuşturucu hap yakaladık. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlığımız; uyuşturucu satıcılarına apaçık bir meydan okumadır. Mücadelemizin arkasında sadece istihbarat, teknik takip yok. Peki ne var? Arkasında annelerin duası var. Babaların umudu var. Gençlerimizin tertemiz geleceği var. Çünkü biliyoruz ki satılan bir gram uyuşturucu, tek bir hap, bir hayatı karartabiliyor. Biz bu karanlığa izin vermeyeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir yapı, hiçbir karanlık ağ; evlatlarımızı zehirleyemeyecek, kim bu suça bulaşıyorsa, kim gençlerimizi hedef alıyorsa bedelini hukuk önünde ödeyecek. Buradan tüm vatandaşlarıma bir çağrım var, bu bir seferberliktir. Uyuşturucuyla mücadele, sadece polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin değil, hepimizin savaşıdır. Evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Mahallelerimizi birlikte koruyacağız. Bu mücadeleyi, sokak sokak birlikte vereceğiz. Sokağınızda, mahallenizde şüpheli bir durum gördüğünüzde susmayın. Bize haber verin, 112 emrinizde. Güvenlik güçlerimiz emrinizde. NARVAS emrinizde, biz buradayız. Çok güçlüyüz ve çok kararlıyız. Biz cumhurbaşkanımız liderliğinde 'büyük ve güçlü Türkiye' idealimiz doğrultusunda durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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