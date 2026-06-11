Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi - Son Dakika
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Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi

Uzman Erbaş Kanunu\'nda değişiklik teklifi kabul edildi
11.06.2026 16:36
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TBMM Milli Savunma Komisyonu, Uzman Erbaş Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifini kabul etti. Düzenleme ile TSK personelinin özlük hakları iyileştirilecek, sözleşmeli erbaş ve erlere kamu istihdamı yolu açılacak.

Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan teklifin imza sahiplerinden AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, "Kanun teklifi sadece bazı mevzuat değişikliklerini içeren teknik bir düzenleme değildir. Bu teklif aynı zamanda ülkemizin güvenliği için gece gündüz görev yapan kahraman personelimizin ve güvenlik teşkilatlarımızın ihtiyaçlarına cevap verme iradesinin bir sonucudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçası olan personelimiz sınır ötesi harekatlardan hudut güvenliğine, terörle mücadeleden kritik üs bölgelerindeki görevlere kadar devletimizin en zor ve en riskli vazifelerinde büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadırlar. Kar, kış, dağ, bayır demeden ailelerinden ve sevdiklerinden uzak şekilde vatan nöbeti tutan personellerimiz, ordumuzun operasyonel gücünün en önemli unsurlardan biridir. Devletimize sadakatle hizmet eden personellerimizin görev süreleri boyunca ve görev sonrasında karşılaştıkları sorunların çözülmesi sadece bir personel politikası meselesi değil, aynı zamanda bir vefa meselesidir" ifadelerini kullandı.

"Düzenlemenin olumlu olduğunu değerlendiriyoruz"

Teklifin beklenen bir düzenleme olduğunu ifade eden CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise, "Takipçisi olduğumuz ve muhalefet olarak sık sık dile getirdiğimiz düzenlemenin olumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Zaten beklenen bir düzenlemeydi, gecikmiş bir düzenlemeydi hatta. Milli Savunma Komisyonu adı üzerinde milli bir Komisyon. ve bu Milli Komisyon'un gereklerini, şartlarını yerine getirmek için biz ilk günden beri sorumluluğumuzun farkında olarak birlik beraberlik içerisinde ama eleştirilerimizi de söylemekten geri kalmadan bu Komisyon çalışmalarını götürmeye çalışıyoruz" dedi.

Teklifte önce çıkan maddeler

Teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları düzenlenecek, sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı sağlanacak. Bu kapsamda en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru, itfaiye eri olabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda yapılan düzenleme ile orduevleri, askeri gazinolar ve kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri de askeri bina olduğu için askeri mahal vasıf ve mahiyetine sahip olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubayların muvazzaf olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine alınamayacaklarına ilişkin açık hüküm bulunurken, subaylara ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle de değişiklik yapılıyor. Buna göre Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar, Kanun'da yer alan istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamayacak.

Teklifle Uzman Erbaş Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. 26 Haziran 2019'da askerlik süresinin kısalması nedeniyle muvazzaflık hizmetini yapmış olan çavuş, onbaşı ve erlerin uzman erbaş olabilmesi için "müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak" şartı yeterli olurken, bu hususa yönelik düzenleme yapılması ile başta şehit yakınları olmak üzere askerlik hizmetinden muaf tutulanların uzman erbaş olmak için müracaat edebilmelerine yönelik düzenleme yapılıyor.

Uzman Erbaş Kanunu'na "Sicil" başlığı ekleniyor. Düzenleme ile uzman erbaşlar hakkında sicil yılı ilgili yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp, bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar olan süreyi kapsayacak"

17 maddelik teklif, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, TSK, Son Dakika

Son Dakika Politika Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Ferhat Ok Mustafa Ferhat Ok:
    yıllardır beklenen bir düzenlemeyi nihayet yaptılar ama bu kadar da geç kalmıştır diye düşünüyorum zamanında yapılmış olsaydı personel sorunlarından çoğu çözüldü olurdu şimdi hızlı uygulanır mı bilemiyorum 0 0 Yanıtla
  • Erkan Kurt Erkan Kurt:
    bakın bu tür düzenlemeler her zaman güzel görünüyor ama bizim eski günlerimizde asker olmak daha başka bir şeydi daha disiplinli daha düzenli bir sistemimiz vardı şimdi her şey rahatlatılıyor rahatlatılıyor sonunda ne kalıyor ordunun saygınlığından mı çalıyoruz ya 0 0 Yanıtla
  • Gülseren Cakici Gülseren Cakici:
    çocuklar için iyi bir gelişme daha iyi koşullar olacak orduda hizmet eden gençlerimiz mutlu olur umarım bu düzenlemeler onlara yardımcı olur 0 0 Yanıtla
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