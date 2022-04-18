Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı - Son Dakika
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Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı

18.04.2022 23:11
Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan ziyaretleri çerçevesinde Tatvan ilçesinde yaşayan şehit Piyade Er Ömer Yalçın'ın ailesini ziyaret ederek, şehidin ailesiyle iftar yaptı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan ziyaretleri çerçevesinde Tatvan ilçesinde yaşayan şehit Piyade Er Ömer Yalçın'ın ailesini ziyaret ederek, şehidin ailesiyle iftar yaptı.

Beraberindekilerle birlikte 2015 yılında Şırnak Silopi'de şehit olan Piyade Er Ömer Yalçın'ın ailesini ziyaret eden Vali Çağatay, şehidin ailesiyle iftar yapıp, sohbet etti. Şehitlerin emanetlerinin kendileri için her zaman yerinin farklı olduğunu söyleyen Vali Çağatay, şehidin ailesinin sorun ve taleplerini de dinledi. Vali Çağatay, şehit evindeki iftardan sonra kendisine eşlik eden Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte ilçedeki yol kontrol noktasını ziyaret etti. Vali Çağatay, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi. - BİTLİS

Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı
Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı
Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı
Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı
Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı

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Ömer Yalçın, Bitlis, Piyade, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı - Son Dakika


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