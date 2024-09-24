Vali Enver Ünlü Manisa'ya Veda Etti - Son Dakika
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Politika

Vali Enver Ünlü Manisa'ya Veda Etti

Vali Enver Ünlü Manisa\'ya Veda Etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmasının ardından Manisa'ya duygu dolu bir veda gerçekleştirdi. Vali Ünlü, dualar eşliğinde Manisalılarla helalleşerek görev süresini tamamladı.

24.09.2024 18:50  Güncelleme: 18:52
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19 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 13 ay boyunca Manisa Valisi olarak görev yaparken, 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali- Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa'ya dualarla veda etti.

Vali Enver Ünlü ve eşini Manisa vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları uğurladı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalpler ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Demirci Belediye Başkanı Erhan Kara, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da Vali Ünlü'ye veda edenler arasında yer aldı. Vali Ünlü, Manisa Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yaptırılan duanın ardından Manisalılarla helalleşerek şehre veda etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Enver Ünlü Manisa'ya Veda Etti - Son Dakika

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