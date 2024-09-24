Vali Enver Ünlü Manisa\'ya Veda Etti

Politika

19 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 13 ay boyunca Manisa Valisi olarak görev yaparken, 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali- Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa'ya dualarla veda etti.

Vali Enver Ünlü ve eşini Manisa vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları uğurladı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalpler ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Demirci Belediye Başkanı Erhan Kara, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da Vali Ünlü'ye veda edenler arasında yer aldı. Vali Ünlü, Manisa Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yaptırılan duanın ardından Manisalılarla helalleşerek şehre veda etti. - MANİSA