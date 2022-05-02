Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı - Son Dakika
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Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

02.05.2022 19:52
Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, resmi bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, resmi bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.

Diyarbakır Valiliği bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinlediğini belirterek sıkıntısız bayram yaşamak için vatandaşlarla istişare halinde olacaklarını vurguladı. Vali Karaloğlu, "Bayramda gerçekten Diyarbakır'da bu sene biraz farklılıklar oluşsun diye ciddi çaba sarf ettik. Diyarbakır'da Ramazan baharı dedik. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımız Ramazan'ın manevi ikliminden istifade etsinler, manevi ikliminin içerisine girebilsinler diye Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyeleri olarak bu sene farklı etkinlikler yaptık. Her akşam neredeyse 30 Ramazan'ın her akşamı farklı bir ilçede farklı bir vatandaş grubuyla iftar sofrasını paylaştık. İftar sonraları vatandaşımızla oturduk dertleştik, onların sorunlarını dinledik. Muhtarlarımızı dinledik, çözebileceğimiz sorunu hemen çözdük. Çözemediğimizi orta vadede, uzun vadede sorunlarla ilgili de notlarımızı aldık. Derslerimizi aldık. Gerekli arkadaşlarımıza talimatları verdik. Ramazan hem manevi olarak hem maddi olarak Diyarbakır'da bu sene gerçekten farklı geçti. Vatandaşımızın, ihtiyacı olan yetimin, öksüzün evlerine gidildi. Çok sayıda arkadaşımız iftar saatinde yemeğini aldı vatandaşımızı ziyaret etti, vatandaşımızın sofrasına misafir oldu. Vatandaşımızın derdiyle dertlendi, haliyle hallendi. Güzel bir Ramazan geçirdik" dedi.

"Suç gruplarına karşı çok ciddi mücadelemiz var"

Vali Münir Karaloğlu şehrin huzurunu bozmak isteyen suç gruplarına karşı ciddi mücadeleleri olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, "Bakın artık Diyarbakır'da vatandaşı farklı rahatsız eden suç gruplarına karşı çok ciddi mücadelemiz var. Sorun sadece terör değil. Vatandaşı rahatsız, huzursuz eden her sorun bizim için önemlidir, kıymetlidir ve biz devlet olarak bu sorun üzerine gitmekle mükellefiz ve gidiyoruz. Son dönemde takip ediyorsunuz. Diyarbakır'da farklı suç örgütlerine karşı, farklı suç türlerine karşı mücadelemiz var ve bu devam edecek. Şehrin yakalamış olduğu huzur ve güven ortamını sahiplenmek, devlet olarak sahiplenmek ama elbette ki vatandaşımızın da bunu sahiplenmesi lazım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Ramazan, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı - Son Dakika


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