Vali Şahin brifing aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Şahin brifing aldı

30.05.2022 21:12
Vali Şahin brifing aldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek genel asayiş durumu ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek genel asayiş durumu ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü önünde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Şahin şeref defterini imzaladı. İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan bilgilendirme toplantısına İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Yapılan bilgilendirme toplantısında Vali Hulusi Şahin'e İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında detaylı bilgiler verildi. - MALATYA

Vali Şahin brifing aldı
Vali Şahin brifing aldı
Vali Şahin brifing aldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kayseri'de 4'ü firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı Kayseri'de 4'ü firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ercan Dağdeviren, Malatya, Asayiş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Şahin brifing aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 21:28:20. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Şahin brifing aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement