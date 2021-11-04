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Vali Yazıcı: "Basını iş ortağımız olarak görüyoruz" - Son Dakika

Vali Yazıcı: "Basını iş ortağımız olarak görüyoruz"

04.11.2021 10:14
Vali Yazıcı:

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen İdris Taş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen İdris Taş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek önümüzdeki sezon basının da desteğiyle tanıtım faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürüterek daha çok turisti ağırlamayı planladıklarını belirtti.

Vali Ersin Yazıcı, Kaleiçi'nde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret ederek Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen İdris Taş ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Seçim sonucunun ve yeni görevlerinin, Antalya basınına hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Yazıcı, Antalya'nın hedeflerine ulaşması noktasında basını iş ortağı olarak gördüklerini ifade etti.

"Ulusal ve yerel basın başarılı çalışmalara imza atıyor"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Taş'tan cemiyetin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, "Hepimizin bildiği gibi Antalya'mız dünyanın en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Şehrin en önemli gelir kaynağı turizm. Antalya'mızın tüm dünyaya tanıtılması noktasında basın çalışanlarımızın rolü çok büyük. Bu konudaki başarılı çalışmalarını yakından takip ediyor. Gerek ulusal basın gerekse yerel basın bu konuda çok önemli çalışmalara imza atıyor. Bu sezon Antalya'mız turizmde iyi bir sezon geçiriyor. Antalya'mızda, turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarımızın katkısı çok büyüktür. Antalya'nın tanıtılması ve hedeflerine ulaşması noktasında basınımızla ortak çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başarımızı arttırarak devam edeceğiz"

Ziyarette pandemi ile mücadelede aşılamanın önemine değinen Vali Yazıcı, "Pandemi ile mücadelede şu an en önemli silahımız aşı. Aşıya karşı olmayalım. Lütfen bilime güvenerek hepimiz aşılarımızı olalım. Pandeminin aşılama ile gündemden düşmesi ile birlikte seneye çok daha iyi bir sezon geçireceğiz. Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi ikinci Ekim ayını geride bıraktık. İnşallah bu başarımızı seneye arttırarak devam ettireceğiz." dedi.

"Gençlerin eğitimi bizler için çok önemli"

AHENK Projesi ile eğitim alanına önemli dokunuşlar yapacaklarını belirten Vali Yazıcı, "Antalya'daki hedeflerimizin gerçekleşmesi noktasında basın en önemli destekçimiz. Antalya'mızda AHENK adında yeni bir proje başlattık. Bu projeyi hazırlarken bir çalıştay gerçekleştirdik. Kaymakamlar, akademisyenler, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve STK'lardan oluşan geniş bir ekiple gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonucunda, ismini de Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ki arkadaşların verdiği AHNEK Projemizi hazırladık. Bu projeyle en çok sevdiğim alana, eğitime dokunacağız. Gençlerimize insana sevgiyi ve saygıyı yerleştireceğiz. Geleceğimiz olan gençlerin eğitimi bizler için çok önemli. Projemiz kapsamında basınımızla ortak çalışmalar yürüteceğiz. Projelerimizin duyurulmasında basınımız daima yanımızda yer alıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Antalya, Türkiye'nin vitrini, dışa açılan penceresi. Bu vitrini her alanda başarıya ulaştırmak için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 5'inci Başkanı olarak seçilen İdris Taş, iyi dilekleri için Vali Yazıcı'ya teşekkür ederek Antalya'nın daha ileriye gitmesi için ortak projelere her zaman destek vereceklerini ifade etti. Ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Taş ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarı dileklerini iletti. - ANTALYA

Vali Yazıcı: Basını iş ortağımız olarak görüyoruz
Vali Yazıcı: Basını iş ortağımız olarak görüyoruz
Vali Yazıcı: Basını iş ortağımız olarak görüyoruz

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, İdris Taş, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Yazıcı: 'Basını iş ortağımız olarak görüyoruz' - Son Dakika


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