Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Politika

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan hapis cezası alması nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Vali Ozan Balcı, geçici Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

15.02.2025 08:59
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1) VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı. Zeydan'ın yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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