Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı

Van\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vanlılar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye el koyma girişiminin 8'inci yıldönümünde meydanlarda buluştu. Programda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, 15 Temmuz şehitlerini anarak, milletin iradesine sahip çıktığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katıldığı anma programında halka seslendi.

16.07.2024 02:41
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Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye el koyma girişiminin 8'inci yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Yeni Emniyet Kavşağı'ndan Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Programda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini lanetlediğini ifade ederek, "Öncelikle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere devletimizin bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de aileleriyle birlikte sağlıklı ömürler diliyorum. Ülkemizin geleceğine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz, 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkmış, hainlere karşı tankların tüfeklerin önünde canlarını siper ederek egemenliğine kimsenin dokunamayacağını tarihte olduğu gibi bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz Günü yıllardır Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmakta ve aziz şehitlerimiz saygıyla anılmaktadır" dedi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına tüm ülkede olduğu gibi Van halkının da kulak asarak demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Balcı, "Şu anda da aynı birlik ve beraberlik ruhunu göstermektedir. 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine birlik ve beraberlik içinde yüreğimizde iman, ellerimizde bayrağımız ve vatan sevgisiyle hainlere karşı demokrasimizin ve milli irademizin yanında olduğumuzu tüm gücümüzle haykırıyoruz. O karanlık gecede olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimiz, anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla fırsat vermeyecek, tüm düşmanca saldırılara aynı iman gücü ve vatan sevgisiyle karşı koyacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak da hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü sizlerle birlikte kutlamanın mutluluğunu ifade etmek istiyor, bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunmasının ardından etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldığı 15 Temmuz anma programında halka seslenmesi ile devam etti. Müzik ve ilahi dinletisinin sunulduğu gece, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilmesi ve tüm camilerde selanın okunması ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı - Son Dakika
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