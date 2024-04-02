DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. Büyük yankı uyandıran bu karara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert bir tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Özel, "Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur" dedi.
Açıklamasının devamında DEM Parti adayının zamanında başvurduğunu ifade eden Özel, "Temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55'te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki - Son Dakika
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türk halkının dünya demokrasisine umut olduğunu ve Türkiye demokrasisine güç verdiğini ifade etti. Sarıgül, iktidar ve muhalefetin ekonomiye odaklanması gerektiğini belirterek, yerel seçim sonuçlarının partilerine yüklediği görevin işsizlik, yoksulluk ve pahalılıkla mücadele etmek olduğunu vurguladı.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. B.O, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi. Yemişli Mahallesi'nde yapılan seçimde Lokman Acar ve Resul Küçükaslan 74'er oy aldı. Seçim görevlileri tarafından yapılan kura çekiminde muhtarlığı Resul Küçükaslan kazandı. Her iki aday da birbirlerini tebrik ederek, hizmet için gayret göstereceklerini ifade etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre BBP'den Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Adem Uzun, mazbatasını alacağı gün tebrik amacıyla çiçek gönderilmemesini ve bunun yerine şehit aileleri için bağış yapılmasını talep etti.
Türkiye'de yapılan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerinden aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Seçimlerde vatandaşlar 208 bin sandıkta oy kullandı. Mevcut 2 belediye başkanı bağımsız olarak seçimi kazanırken, 4'ü yeni partileriyle zafer elde etti. Haberde ayrıca aday gösterilmeyen belediye başkanlarının seçim sonuçlarına ve geçmişteki siyasi geçmişlerine de yer verildi.
Düzce Valiliği, özel bir kreşte yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, konuyla ilgili ön tetkikler gerçekleştirildi ve sorumlu denetim komisyonu tarafından kuruluş incelenmeye alındı. Velinin şikayeti üzerine adli soruşturma da başlatıldı ve tüm iddialar hassasiyetle incelenerek gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kilis Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Ramazan, Bilecen'e başarılar diledi. Bilecen ise teşekkür konuşmasında Kilis'in kazandığını belirtti ve seçimin bittiğini vurgulayarak parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını takacağını söyledi.
Mucur ilçesinde yapılan seçimlerde MHP temsilcilerinin itirazı, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. MHP, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuracak.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in cenazesi, Sakarya Yeni Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi. Sezgin'in ailesi, yakınları ve parti üyeleri törene katıldı.
Adana'da iki muhtar adayının oy pusulalarında azaların ünvanlarını yazdırmaları nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki adaylıkları iptal edildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan iptal sonucunda, Cemalpaşa Mahallesi'nde Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer muhtar seçildi.
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