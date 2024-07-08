Van'da belediyelerden işçi kıyımı devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Van'da belediyelerden işçi kıyımı devam ediyor

Van\'da belediyelerden işçi kıyımı devam ediyor

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürürken, işçi kıyımına başlayan Gevaş Belediyesi de 36 işçinin daha işine son verdi. Eylemler 67 gündür devam ediyor.

08.07.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürürken, işçi kıyımına başlayan Gevaş Belediyesi de 36 işçinin daha işine son verdi.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 67 gündür sürdürüyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklendi. Gevaş Belediyesinin işine son verdiği işçilerin 4-5 yıldır hizmet verenlerden oluştuğu belirtiliyor.

"36 arkadaşımızı işten çıkardılar"

Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, eylemlerinin 67'inci gününde olduklarını belirtti. İşinden olan işçilerin yeniden ekmeğine dönmesi için mücadele verdiklerini ifade eden Akdeniz, "Yine Van'ın Gevaş ilçesindeki belediyede 36 arkadaşımızı işten çıkardılar. İşten çıkarılan bu arkadaşlarımızın her biri 4-5 yıldır çalışanlardı. Bunlar 3-5 aylık çalışanlar da değildi. Geçtiğimiz iki gün içinde Gevaş Belediyesi de işçi kıyımına başladı. İşçi çıkışları daha DEM Parti tarafından sürdürülüyor. Müzakere çağrılarımıza herhangi bir olumlu yanıt gelmedi. Eylemelerimizin sonlandırılacağını umuyorlar, ama böyle bir ümide kapılmasınlar. Bu insanlar da bir an önce ekmeklerine geri dönsünler. İşçi kıyımları yavaş yavaş diğer arkadaşlarımızın başlarına da gelecektir. Bunlar 7-10 yıllık işçilere yavaş yavaş sirayet ediyor" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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