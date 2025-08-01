Van\'da İşten Çıkarmalara Tepki

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Van Büyükşehir Belediyesinde 'arşiv araştırması' sonucu işten çıkarılan 223 işçiyle ilgili olarak sendikasına ve şahsına yönelik iddialara tepki gösterdi.

İpekyolu Belediyesi önünde, daha önce DEM Parti tarafından işten çıkarılan işçilerin de katılımıyla basın açıklaması yapan Akdeniz, yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek sert tepki gösterdi. Akdeniz, bazı sendika temsilcileri ve siyasi parti yöneticilerinin kendisini ve sendikasını hedef gösterdiğini ifade ederek, bunun "tamamen iftira" olduğunu söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, DEM Parti döneminde işe alınan 223 işçiyi arşiv araştırması sonucunda işten çıkardığını hatırlatan Başkan Akdeniz, "Belediyenin hukuki gerekçesi kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Buna rağmen Hizmet-İş Sendikamız ve şahsım, haksız şekilde hedef gösterilmektedir" dedi.

Akdeniz, DEM Parti döneminde 817 Hizmet-İş üyesi işçinin haksız yere işten çıkarıldığını ve bu nedenle 450 günü aşkın süredir Van'da onurlu bir direniş sürdürdüklerini dile getirerek, "15 aydır emek, iş ve ekmek mücadelesi veren bir sendika, iftiraların atılacağı en son adrestir. Üstelik son çıkarılan 223 işçiden 17'si de sendikamız üyesidir. İddia sahipleri ispatla yükümlüdür. Biz hakkı, emeği ve sendikal mücadeleyi en iyi şekilde biliyoruz. Van'da sendikal anlayışımıza yapılan saldırılar cevapsız kalmayacaktır" diye konuştu. - VAN