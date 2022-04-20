Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu

20.04.2022 12:11
Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu

Van'da Tüm Belediye ve Konut İşçileri (Konut-İş) Sendikası Bölge Temsilciliği kuruldu.

Van'da Tüm Belediye ve Konut İşçileri (Konut-İş) Sendikası Bölge Temsilciliği kuruldu.

Açıklamada bulunan Konut-İş Sendikası Van Bölge Temsilcisi Erdal Özbek, daha önce herhangi bir sendikaya üye olmadıkları için sıkıntılar yaşadıklarını ve başvuracak herhangi bir yerlerinin olmadığını söyledi. Van'da ilk defa bütün kapıcı ve konut görevlilerinin yer alacağı sendikanın Doğu Anadolu Bölge temsilciliğini aldıklarını belirten Özbek, "Gerekli bütün izinlerimizi gerek ilimizde gerekse il dışında aldık. Şu an Konut-İş Sendikası olarak Van'da bölge temsilciliğimizi kurduk. Tüm konut işçilerini sendikamıza bekliyoruz" dedi.

Kurulan sendika ile artık örgütleneceklerini ve haklarını arayacaklarının altını çizen Özbek, "Daha önce herhangi bir sendika üyeliğimiz yoktu. Çok sıkıntılar çektik ve hala da çekiyoruz. İşten çıkarmalar, maaşların asgari ücretlerin altında verilmesi, yaşanılabilir dairelerde oturamama gibi birçok sıkıntı yaşıyorduk. Sahipsizdik. Derdimizi kimseye anlatamıyorduk. Hep işten çıkarılma korkusuyla boyun büküyorduk. Bir asgari ücret talebinde bulunduğumuz zaman bile 'işinize geliyorsa çalışırsınız' deniliyordu. İtiraz edemiyorduk. 10-15 yıllık çalışan arkadaşlarımız var. Tazminatlarıyla ilgili hiçbir şekilde çıkarmasınlar da ben hiçbir beklemiyorum diyen arkadaşlarımız var. Ama bundan sonraki süreçte iş verenlerle görüşeceğiz. Arkadaşlarımızın sıkıntılarını kendileriyle konuşacağız ve bu sıkıntıları inşallah hep birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Van'da yaklaşık 4 bin civarında konut işçisinin olduğunu vurgulayan Özbek, "Doğu Anadolu Bölgesini ele aldığımızda binlerce konut işçisi var. Şu anda yeni kurulmamıza rağmen 60 üyemiz oldu. Amacımız tüm konut işçilerini bir çatı altında toplamak ve onların haklarını aramak olacak. Onlara çağrım. Gelsinler, birleşelim. Bir olalım, hep yek olalım, toplu olalım ve haklarımızı alalım. Ben bu duygularla sendikamızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - VAN

Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu
Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu

YORUMLAR
500
Çatak Belediyesi hurda araçlarını MKE'ye devretti Çatak Belediyesi hurda araçlarını MKE'ye devretti

Doğu Anadolu, konut, Özbek, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:22:58. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 'Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement