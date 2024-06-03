Van'daki belediyelerden çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Van'daki belediyelerden çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Van\'daki belediyelerden çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini bir aydır sürdürüyor. İşten çıkarılan işçilerin sayısı 800'e yaklaşırken, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde yapılan eylemler devam ediyor.

03.06.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini bir aydır sürdürüyor.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini bir aydır sürdürüyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklenirken şu ana kadar 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi.

"Bayram öncesi bu mağduriyeti giderin"

Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, seslerini duyurmak amacıyla eylemleri sürdürdüklerini ifade etti. Akdeniz, "Sesimiz de şükürler olsun meclise kadar gitti. Bu elbette ki olumlu bir gelişmedir. Sonuçta hep beraber ortak bir karar verelim diye bir açıklama yaptılar. Tabii buradaki mağduriyeti biz ilk günden beri dile getirmeye çalışıyoruz. Buradaki insanların ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Her seferinde söylüyoruz; işe gelmeyenler varsa, usulsüzlük varsa bunu beraber tespit edelim ama bu insanları mağdur etmeyelim. Yakında bayram var. Buradaki insanlar mağdurdur. Buradaki insanların ailesi var, çoluk çocuğu var. Buradaki insanlar bu memleketin çocuğudur. Yani siyasi bir parti ayrımı yapmadan diyoruz. Herkesi müzakereye davet ediyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın tüm belediyelerde geçmişe yönelik hakları kaldı. Mesaileri var, geriye dönük hakları var. Bu adamların içeride kalan paraları dahi ödenmedi" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

DEM Parti, İpekyolu, Van, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Van'daki belediyelerden çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: Van'daki belediyelerden çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement