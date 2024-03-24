Kendini "yerli patates" olarak tanıtan Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi.
Van'da yaklaşık 5 dönemdir seçimlerde bağımsız olarak aday olan İdris Ahi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de yeniden bağımsız aday olmuş ve 100 bin kişiyi beklediği mitingine sadece 100 kişi katılmıştı. Bağımsız milletvekilliği adaylığından sonra 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkanı Adayı olduğunu açıklayan Ahi, bugün düzenlediği miting ile Van halkının tekrar karşısına çıktı. Musa Anter Parkı yanında düzenlenen mitinge yaklaşık bin kişi katıldı. Burada kamyonet kasası üzerinden 81 projesini açıklayan Ahi, herkesten destek istedi.
Ücretsiz su faturasından tramvaya, Akdamar Adası'na çekeceği teleferikten gençlerin düğün masrafına kadar 81 projesini tek tek açıklayan Ahi, "31 Mart'ta beni seçerseniz icralık olan su faturaları üzerindeki icraları kaldıracağım, suyu ücretsiz yapacağım. Belediye halk otobüslerini ücretsiz olarak halkın hizmetine sunacağım. Evlenmek isteyen gençlerin düğün masraflarını belediye bünyesinde karşılayacak, taziye yemeklerinin de kaldırılması için takipçi olacağım. Sınır ticaretini ardına kadar açacağız" dedi.
Konuşmasının ardından kamyonet kasasından inen Ahi'ye dokunmak isteyen vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Polis ekiplerinin devreye girmesi ile kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. "Oyumuz yerli patatese" afişlerinin açıldığı mitingde, vatandaşların ellerindeki 'Van Bağımsız Milletvekili Adayı' bayrakları ise ilginç görüntüler oluşturdu. - VAN
Son Dakika › Politika › Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi Miting Düzenledi - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zeytinburnu mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılanların ortada olduğunu ve CHP zihniyetinin bu ülkeye hayır getirmeyeceğini söyledi. Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarını ve Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüdüğünü ve seçim öncesi hedefledikleri üye sayısını aştıklarını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erbakan, belediyenin borç batağında olduğunu ve projelerin yarım kaldığını dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. İlçe merkezindeki iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti ve işlerinde kolaylık diledi. Ayrıca, CHP Seçim İrtibat Bürosu'ndaki vatandaşlarla da sohbet eden Tunç, tatilcilerle de Küçük Liman ve Büyük Liman'da bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek seçim vaatlerini açıkladı. Altınok, seçilmesi halinde Ankara'da 5 müze yapacağını ve bunlardan birinin 'Balkanlar, Kırım ve Çerkezlerin Gözyaşı Müzesi' olacağını belirtti. Ayrıca, trafik sorununu çözmek için metro ağlarının genişletileceğini ve alt geçit, üst geçit, köprü ve köprülü kavşaklar inşa edileceğini söyledi. Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın iddialarını da eleştirerek, belediyenin borcunun arttığını ve hizmetlerin yapılmadığını savundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde belediye, TOKİ konutları bölgesinde cami yapım çalışmalarına başladı. Eski belediye araç parkı ile beraber yıkılan Sanayi Camii'nin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başlandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partililer tarafından karşılandıktan sonra kentte seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı. İstiklal Caddesi'nde otobüsten inerek vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Babacan, programına devam etmek üzere Samsun'dan ayrıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisini eleştirerek istifa eden ve AK Parti saflarına katılan milletvekili Suat Pamukçu hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pamukçu'ya rozet takmasına ilişkin Erbakan, ''Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık'' dedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, atıkların çöp değil milli servet olduğunu vurgulayarak, atık yönetimi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanacağını ve geri dönüşümün sağlanacağını ifade eden Tugay, evsel atıkların organik kompost gübreye dönüştürülerek tarımsal üretim yapanlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Ayrıca, plastik atıklardan kent mobilyaları üretileceğini de açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa'da; “Gelmişler, İzmir’de yetki istiyorlar. Bak bak ver bunlara yetkiyi, Karşıyaka İskelesi TÜGVA’ya, Alsancak İskelesi TÜRGEV’e, Asansör Allah muhafaza Ensar Vakfı’na, Paraşüt Kulesi de Okçuluk Vakfı’na verilecek. İzmir’in adayı bu vakıfların her birinin yönetimlerinde ya kendisi var ya en yakın arkadaşları var. İzmir’i size yedirtmeyiz, İzmir İzmirlilerindir. İzmir’in varlıkları İzmir’indir, İzmir’in simgeleri İzmir’indir. Gelip de vakıflara, cemaatlere, tarikatlara İzmir’i peşkeş çektirtmeyiz, nokta” dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?