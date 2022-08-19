Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle ziyaretlerine devam ediyor

19.08.2022 14:57
Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde mahalleleri tek tek ziyaret ederek mahallelerin genel durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçenin en büyük mahallesi Bostaniçi Mahallesi'ni ziyaret etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde mahalleleri tek tek ziyaret ederek mahallelerin genel durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçenin en büyük mahallesi Bostaniçi Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Celalettin Tuygun'dan mahallenin genel durumu ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Aydın, "İlçemizde kurum ve birim müdürlerimizle gerek halk günü toplantılarımızda, gerek mahalle ziyaretlerimizde bizzat vatandaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bugün de Bostaniçi Mahallemizdeki hemşehrilemizle bir araya gelerek sizlerden gelen talep ve istekleri dinleyeceğiz. Mevcut sorunları yerinde gözlemliyor, çözümü noktasında kurumlarımız gerekli çalışmaları yürütüyor" dedi.

Vatandaşlar ise mahalleleri ile ilgili talep ve isteklerini dile getirirken, bizzat mahallelerine kadar gelerek kendilerini dinleyen, yakından ilgilenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'a teşekkürlerini bildirdi. - VAN

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Kaynak: İHA

Bostaniçi, İpekyolu, Aydın, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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