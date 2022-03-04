Van'ın ulaşım sorunu ele alındı - Son Dakika
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Van'ın ulaşım sorunu ele alındı

04.03.2022 16:10
Van'ın ulaşım sorunu ele alındı

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte ulaşım hizmeti veren esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kentte ulaşım hizmeti veren esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul, ulaşım hizmeti veren kooperatif başkanları ve belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı. Toplantıda, kentteki toplu taşıma ve ulaşım hizmetleriyle ilgili yaşanan sorunlar, ulaşım planlaması, toplu taşıma hizmeti veren esnafın talepleri ve yolculardan gelen şikayetler gibi konular konuşuldu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - VAN

Van'ın ulaşım sorunu ele alındı

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Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, Esnaf, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van'ın ulaşım sorunu ele alındı - Son Dakika


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