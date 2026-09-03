Van OSB Başkanı Aslan, Milletvekili Kayatürk\'ün ziyaretinde sanayiye destek istedi

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van'ın sahip olduğu ekonomik ve ticari potansiyelin daha güçlü şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Organize Sanayi Bölgesi; üretim, yatırım ve istihdam açısından kentin en güçlü lokomotifidir" dedi.

AK Parti Van Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Van Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memet Aslan, Burhan Kayatürk ile gerçekleştirilen görüşmenin son derece verimli geçtiğini söyledi. Van Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmaların kentin üretim kapasitesine önemli katkılar sunduğunu belirten Aslan, sanayinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için kamu kurumları, yerel yönetimler, STK'lar ve iş dünyası arasında güçlü bir dayanışmanın gerekli olduğunu vurguladı. Memet Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik hazırlanan yeni kredi paketinin de ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Sanayicinin yatırım yapabilmesi, üretimini artırabilmesi ve istihdam oluşturabilmesi açısından finansman imkanlarının büyük önem taşıdığını belirten Aslan, hükümet tarafından sanayi sektörüne yönelik sağlanan desteklerin Van açısından da önemli fırsatlar oluşturduğunu ifade etti. Görüşmede tekstil kent ile ilgili çalışmaların da değerlendirildiğini belirten Aslan, tekstil sektörünün Van'da istihdam ve üretim açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Van'ın sanayi ve ekonomik açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşması için ortak akıl ve istişare kültürünün önemine vurgu yapan Aslan, kentin ihtiyaçlarının çözümü noktasında Van Valisi Ozan Balcı öncülüğünde milletvekilleri, kamu kurumları, STK'lar ve iş dünyasının birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi. Van'ın sahip olduğu ekonomik ve ticari potansiyelin daha güçlü şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Memet Aslan, organize sanayi bölgesinin üretim, yatırım ve istihdam açısından kentin en güçlü lokomotifi olduğunu belirtti. Aslan, mevcut yatırımların güçlendirilmesi ve yeni yatırımların Van'a kazandırılmasıyla kentin üretim kapasitesinin daha da artırılabileceğini kaydetti.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Memet Aslan, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, istişarelerin Van sanayisinin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.