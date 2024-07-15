Van Ticaret Borsası Başkanı 15 Temmuz'u değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Van Ticaret Borsası Başkanı 15 Temmuz'u değerlendirdi

Van Ticaret Borsası Başkanı 15 Temmuz\'u değerlendirdi

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Süer, milletin canı pahasına milli iradeye sahip çıktığını ve dünyaya örnek bir tarih yazdığını belirterek, Türkiye'nin bir ve tek yürek olduğunu vurguladı. Ayrıca, ülkenin birliği ve bütünlüğü için çalışmaya devam edeceklerini ve Türkiye'nin darbelerle değil, demokrasiyle anılması gerektiğini ifade etti.

15.07.2024 09:43
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Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Canları pahasına milli irademize sahip çıkan milletimiz, dünyaya örnek olan bir tarih yazmıştır. 'Destan yürekle yazılır' sözüne nail olan milletimizi kutluyorum. Türkiye yüzyılının kahramanları, ülkemiz için tek yürek olarak olmuştur ve devletiyle birlikte destan yazmıştır. FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemiz için mücadele eden halkımız, 15 Temmuz 2016 gecesi, hain darbe girişimine izin vermemiştir. Demokrasiye sahip çıkılmıştır, askeri darbe değil sivil inisiyatifin yanında yer almıştır. Millet iradesinin üstüne irade olmadığı ve olmayacağı ispatlanmıştır. Türkiye bir ve tek yürek olduğunu göstermiştir. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için çalışan bizler de TOBB ve oda-borsa camiası olarak milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin gayretindeyiz. Türkiye için dayanışma ruhumuzu ortaya koyuyoruz. İlimizin ve ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çabalamaya devam edeceğiz. Atalarımızdan bizlere kalan ülkemizi sahipleneceğiz. Türkiye darbelerle değil, demokrasiyle anılmalıdır. Bu duygularla 15 Temmuz'da tarihi destan yazarak şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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