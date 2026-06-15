Vance: Hürmüz Boğazı Uzun Vadede Ücretsiz Açılacak - Son Dakika
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Vance: Hürmüz Boğazı Uzun Vadede Ücretsiz Açılacak

Vance: Hürmüz Boğazı Uzun Vadede Ücretsiz Açılacak
15.06.2026 16:33
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile anlaşmanın detaylarını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını anlattı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile varılan anlaşmaya ilişkin, "Beklentimiz, Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz bir şekilde açılmasıdır ve bu, teknik müzakerelerde çözüme kavuşturacağımız türden bir konudur" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli haber kanalı CNBC'ye röportaj veren Vance, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının metnini bu hafta yayımlamayı düşündüklerini belirtti. Anlaşmanın iki aşamalı bir doğrulama süreci içereceğini belirten JD Vance, hala üzerinde çalışılması gereken çok sayıda ayrıntı bulunduğunu ekledi. Cuma günü İsviçre'de yapılması planlanan imza törenine de değinen Vance, anlaşmanın imza törenine İran Başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve diğer yetkililerin katılımını beklediklerini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin konuşan ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Beklentimiz, boğazın uzun vadede ücretsiz bir şekilde açılmasıdır ve bu, teknik müzakerelerde çözüme kavuşturacağımız türden bir konudur" ifadelerini kullandı.

"Yaptırımlar hafifletilecek" açıklaması

Hala netleştirilmesi gereken çok sayıda ayrıntının olduğunu aktaran JD Vance, bütün kozların ABD'nin elinde olduğunu söyledi. Anlaşmanın iki temel ayağının Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeyeceğine ilişkin uzun vadeli bir taahhüdün güvence altına alınması olduğunu vurgulayan Vance, İran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uyması halinde ekonomik yaptırımların veya diğer engellerin hafifletilmesiyle ödüllendirileceğini ve böylece Tahran'ın "dünya ekonomisine yeniden davet edileceğini" ifade etti. Van röportajında "Bence bu ABD halkı için harika bir gün" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını güvence altına aldı"

ABD'li haber kanalı CBS'te yayınlanan sabah programı CBS Mornings'e de bağlanan Vance, "Bazen bu tür anlaşmalarda bazı diplomatik prosedürler ve üzerinde çalışılması gereken bazı teknik konular olur, ancak tam metni bu hafta yayımlamayı planlıyoruz" dedi. JD Vance anlaşmanın "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını güvence altına aldığını ve Hürmüz Boğazı'nı açtığını" savundu.

"Bizim söylediğimiz şey, varlıkların dondurulmasının kaldırılmasını görüşmeye hazır olduğumuzdur"

Anlaşmanın "temelde İran'a uzatılmış bir el" olduğunu belirten ABD Başkan Yardımcısı, "Bakın, eğer yükümlülüklerinize uymaya istekliyseniz, nükleer programınızın gerçek denetimlere açılmasına izin vermeye hazırsanız, o zaman sizi dünya ekonomisine yeniden kabul edeceğiz" dedi. Vance röportajında, İran'ın "bu anlaşmada üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi halinde çok daha iyi ve çok daha müreffeh bir geleceğe sahip olacağını" vurguladı. Ayrıca İran'a ait dondurulmuş mali varlıkların serbest bırakılmasının, "cuma günkü resmi imzanın ardından yapılacak teknik görüşmelerde ele alınacak konulardan biri" olduğunu belirtti. İran'ın belirli kriterleri karşılaması halinde 24 milyar dolarlık dondurulmuş fona erişeceği yönündeki iddiaları reddeden Vance, söz konusu rakamın "metinlerin hiçbir yerinde bulunmadığını" söyledi. ABD Başkan Yardımcısı, "Bizim söylediğimiz şey, varlıkların dondurulmasının kaldırılmasını görüşmeye hazır olduğumuzdur. Ancak çok daha büyük mesele, nükleer program konusunda uzun vadeli taahhütlerde bulunmaları şartıyla ekonomilerine yönelik yaptırımların kaldırılmasıdır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vance: Hürmüz Boğazı Uzun Vadede Ücretsiz Açılacak - Son Dakika

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