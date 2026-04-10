Vance: İran Müzakereleri Olumlu Geçebilir

10.04.2026 16:11
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İran ile müzakerelerde olumlu sonuçlar beklediğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İran ile yürütülecek müzakereler için net çerçeveler çizdiğini belirterek, "Görüşmelerin olumlu geçmesini bekliyorum" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında yapılacak İslamabad zirvesi öncesinde diplomatik sürece ilişkin açıklamada bulundu. Hafta sonu gerçekleşecek temasların yapıcı bir zeminde ilerleyeceğine inandığını kaydeden Vance, "Başkan Trump, bu müzakerelere nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bize oldukça net kurallar verdi. Tahran ile yapılacak görüşmelerin olumlu geçmesini bekliyorum ve bu temasları başlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, İran, Son Dakika

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:36
Skriniar’a hırsızlık şoku Çuvalla parasını çaldılar
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:24
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
