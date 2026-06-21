Vance, İsviçre'de ABD-İran Görüşmelerine Katılacak - Son Dakika
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Vance, İsviçre'de ABD-İran Görüşmelerine Katılacak

21.06.2026 00:09
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile barış görüşmeleri için İsviçre'ye hareket etti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, yarın ABD ile İran arasında gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye hareket etti.

Vance, temasları öncesinde Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan özel uçağıyla İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktı. Vance'in İsviçre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İran heyetine Galibaf'ın liderlik edeceği öngörülüyor

Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik başlıkların ele alınacağı görüşmede, İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimlerin de yer aldığı iddia edilmişti.

İsrail basını, İran'ın nükleer programına ilişkin başlıkların ele alınacağı teknik görüşmelere Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin de katılmasının beklendiğini yazmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir de kısa bir süre önce uçağa binerek İsviçre'ye doğru hareket etmişti. - MARYLAND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vance, İsviçre'de ABD-İran Görüşmelerine Katılacak - Son Dakika

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