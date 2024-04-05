Vatan Partisi, YSK'ya Van il belediye başkanlığı seçimleri kararının yeniden değerlendirilmesi için dilekçe verdi - Son Dakika
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Politika

Vatan Partisi, YSK'ya Van il belediye başkanlığı seçimleri kararının yeniden değerlendirilmesi için dilekçe verdi

Vatan Partisi, YSK\'ya Van il belediye başkanlığı seçimleri kararının yeniden değerlendirilmesi için dilekçe verdi

Vatan Partisi, YSK'nın Van il belediye başkanlığı seçimleri itirazlarına yönelik kararının yeniden değerlendirilmesi için YSK'ye dilekçe verdi. Parti yetkilileri, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

05.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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ANKARA (İHA) – Vatan Partisi tarafından YSK'nın Van il belediye başkanlığı seçimleri itirazlarına yönelik kararının yeniden değerlendirilmesi, için YSK'ye dilekçe verildi.

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Hukuk İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Avukat Erdem Cömert Van Belediye Seçimlerinde YSK'nın mazbatayı DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi kararına ilişkin, YSK'ya dilekçe verdi. YSK Binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan Cömert, kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Verilen kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen Cömert, "Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde bir karar almıştır. Memnu hakların iadesi kararı vermiştir. Bu karar hukuk aleminde yoktur. Çünkü mahkemeler tarafından verilen kararların hukuk aleminde sonuç doğurabilmesi için kesinleştirilmesi kesinleşmiş şerhi alması gerekir. Bu çok basit bir hukuk bilgisidir. Yine memnu hakların iadesi kararını alabilmek için hüküm infazı tamamlandıktan sonra 3 yıllık süre geçmesi gerekir. Bu sürelere uymadan kanunlara aykırı olarak memnu hakların iadesi kararı verilmiş, yargı son aşamada bu kararından dönmüş, il seçim kurulu Mazbata'yı almış, hukuk uygun davranmış ama şu an arkamda görmüş olduğunuz Yüksek Seçim Kurulu teröristlerin baskısından, teröristlerin yıkıp yakmasından, ortalığı karıştırmasından çekinmiş ve il seçim kurulunun almış olduğu kararı hukuka aykırı olarak kaldırmıştır" açıklamasında bulundu.

Cömert, YSK'nın 1982 Anayasası'nda düzenlenmiş bir organ olduğunu ve anayasayı uygulamak zorunda olduğunu da söyleyerek, "Anayasaya göre terörden hüküm giymiş kişiler hakkında memnu haklarının iadesi kararı verilemez. Burada Vatan Partisi olarak Yüksek Seçim Kurumuna bir şans vermeye geldik, bir dilekçe sunduk. Bu kararı yeniden gözden geçirin" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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