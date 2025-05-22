Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor - Son Dakika
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Politika

Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
22.05.2025 12:23
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Pendik'te bir caddede 10 gündür boşa akan suya ne İBB ne de Pendik Belediyesi müdahale etti. Vatandaşlar defalarca ihbarda bulunmalarına rağmen iki kurum da sorumluluğu birbirine attı. Su israfına karşı yetkililerin ilgisizliği vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, işlek bir caddede 10 gündür aralıksız şekilde boşa akan su, vatandaşı isyan ettirdi. İlgili kurumlara yapılan çok sayıda ihbara rağmen herhangi bir müdahale olmaması tepkilere neden oldu.

İKİ TARAF DA "BİZ BAKMIYORUZ" DİYOR

Durumu sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, boşa akan suyun görüntüsünü yayımlayarak "Sahipsiz memleket İstanbul... 10 gündür aralıksız su akıyor. Ne gelip bakan var ne kontrol eden... Arıyoruz, ilçe belediyesi de İBB de 'biz bakmıyoruz' diyor" notunu düştü. Vatandaşın tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşımda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de Pendik Belediyesi etiketlendi.

Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

"RESMEN ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Bölgede yaşayan yurttaşlar da arıza için defalarca belediye ekiplerini aradıklarını, ancak iki kurumun da sorumluluğu birbirine attığını belirtti. Vatandaşlar, "Su israfı bu kadar açıkken, kimse müdahale etmiyor. Resmen üç maymunu oynuyorlar" diyerek tepkilerini dile getirdi.

İLGİSİZLİK PES DEDİRTTİ

Söz konusu paylaşım, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, suyun boşa akmasına ve yetkililerin ilgisizliğine sert eleştirilerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Cin, Politika, Güncel, Pendik, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Recep Soy:
    Açık alanda hizmet yapmak İBB,nin işi değildir keza bütün kameraları siyah bant ile kapatmak çok zaman alır. Sinyal kesici,de lazım,dır diye düşünüyorum.??????????. 159 31 Yanıtla
  • 6490203:
    ben tesisatçıyım gelir bakarım büyütmeye gerek yok akşama yaparım 65 15 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    cadde ise İBB nin sorumlugundadir NOkta 40 8 Yanıtla
  • istanbul.34:
    söz konusu cadde İBB kontrolünde olup sorumluluğu almamışlar ancak bugün gelen SMS ile tadilata başlandığı bildirilmiştir 34 7 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Ahlaki olarak çökmüş bir milletin umudu yoktur S.B 23 2 Yanıtla
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