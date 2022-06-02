Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi

02.06.2022 14:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sonrası vatandaşla bir araya geldiği anlarda bir kadın, "Mansur Yavaş'ı aday yapın" diye bağırdı. Bu sözlere yanıtsız kalmayan İYİ Parti lideri Akşener, "Tamam, söyledin" diyerek vatandaşı anladığını işaret etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ilçelerdeki gezilerine devam ediyor. Akşener'in yine bir esnaf ziyaretinden sonra vatandaşla buluştuğu anlarda ilginç dakikalar yaşandı.

"YAVAŞ'I ADAY YAPIN"

Kalabalık arasında sıyrılan bir kadın, Akşener'e ulaşarak bir talepte bulundu. Vatandaş, Akşener'e " Mansur Yavaş'ı aday yapın" diye seslendi. Daha sonra bir kez daha aynı cümleyi kullandı.

YANITSIZ BIRAKMADI

İYİ Parti lideri Akşener ise vatandaşın sözlerini yanıtsız bırakmadı. Akşener, "Tamam, söyledin" diyerek vatandaşı anladığını işaret etti. Daha sonra da konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

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Son Dakika Politika Vatandaşın 'Mansur Yavaş'ı aday yapın' çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi - Son Dakika
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