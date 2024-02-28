Vatandaştan belediye başkan adayına tepki: 25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım - Son Dakika
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Politika

Vatandaştan belediye başkan adayına tepki: 25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım

2019'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağımsız girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu kez AK Parti'den aday gösterildi. Bayındır'ın adaylığına tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.

28.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:42
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Konya'da seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Adil Bayındır, vatandaşın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Salonda "Adil dışarı" sloganları atılırken, fiziksel müdahaleye varan gerginlik yaşandı. Bayındır'ın AK Parti'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" dedi. AK Parti heyeti, salondan ayrılmak zorunda kaldı.

BAĞIMSIZ GİRİP SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den aday gösterildi.

Vatandaştan belediye başkan adayına tepki: 25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım
Kaynak: ANKA

Beyşehir, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

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