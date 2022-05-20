Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, beraberinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle birlikte Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"VALLAHİ MİLLET PERİŞAN"

Binali Yıldırım açıklama yaptığı sırada, bir başka vatandaş ekonomiden yana dert yandı. 20 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, "Başkanım ekonomi ekonomi…Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan" siteminde bulundu.