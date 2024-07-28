Politika

Venezuela'da halk devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Venezuela'da halk bugün ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Yerel saatle 06.00'da başlayacak oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Ülkede bulunan 21 milyon kayıtlı seçmen kurulan 30 bin sandıkta oy kullanabilecek. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıldır iktidarda olduğu ülkede yapılacak seçimde 10 aday yarışıyor ancak seçimin Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonun Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

Seçimin sonuçlarının ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Gözler seçim sonucunda

Gonzalez'in seçimi kazanması ülkedeki 25 yıllık Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin iktidarının son bulması anlamına geliyor. Maduro'nun kazanması durumunda ise iktidarını güçlendirecek. Anketler Gonzalez'in önde olduğunu gösterirken, Maduro'nun seçimi kaybetmesi durumunda seçim sonuçlarına itiraz edebileceği endişesi hakim. Siyasi yasaklı olduğu için devlet başkanı adayı olamayan eski milletvekili Maria Corina Machado, muhalefet koalisyonun adayı 74 yaşındaki adayı eski diplomat Edmundo Gonzalez'i destekliyor.

2018 yılında seçilen göreve gelen Devlet Başkanı Maduro seçim kampanyasının son mitingini başkent Karakas'ta gerçekleştirdi. Perşembe günü destekçilerine seslenen Maduro, ülkesinin dünyanın en şeffaf seçim sistemine sahip olduğunu ifade ederek seçilmemesi durumunda "katliam" yaşanabileceğini ileri sürdü. Maduro, Venezuela'yı petrol gelirine daha az bağımlı hale getirerek barış ve ekonomik büyü sözü verdi.

Sınırlı sayıda gözlemci görev alıyor

Seçimler dünya tarafından da merakla takip edilirken ülkede seçimleri izlemek üzere sınırlı sayıda seçim gözlemcisi bulunuyor. Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım kararları üzerine Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan davetin geri çekilmesiyle Birleşmiş Milletler'den 4 kişi ve eski ABD Başkanlarından Jimmy Carter'in kurduğu Carter Center'dan küçük bir teknik ekip seçimleri takip edecek.

Arjantin Eski Devlet Başkanı Alberto Fernndez'e yapılan davet de "Maduro'nun seçimi kaybetmesi durumunda sonuçları kabul etmesine" yönelik açıklamasının ardından geri çekildi.

Brezilya'dan gözlemciler de Maduro'nun kendilerini eleştirmesinin ardından seçimleri takip etmeme kararı aldı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maria Corina Machado ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Her zaman hukukun üstünlüğünü, özgürlüğü ve insan haklarını savunacağız. Demokrasinin yanındayız. Dünya seçimleri izliyor" ifadelerini kullandı. - KARAKAS