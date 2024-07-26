Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Seçim Kampanyasının Kapanış Mitinginde Oy Kullanma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Seçim Kampanyasının Kapanış Mitinginde Oy Kullanma Çağrısı Yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, pazar günü düzenlenecek seçimler öncesi seçim kampanyasının kapanış mitinginde binlerce kişiye oy kullanması çağrısında bulundu. Maduro, destekçilerine seslenerek, sandığa giderek kendilerine destek vermelerini istedi. Ayrıca, ülkenin eski lideri Hugo Chavez'i hatırlatarak, halkın onu asla unutmayacağını ve hatırlayacağını söyledi. Maduro, seçim kampanyası süresince 300'den fazla kent ve kasabayı ziyaret ettiğini ve halka gerçekleri anlattıklarını belirtti. Ayrıca, ülkenin barış, demokrasi ve birliği için her kesimi ulusal diyaloğa çağırdıklarını ve seçimlerden sonra da bunu tekrarlayacaklarını ifade etti.

26.07.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, pazar günü düzenlenecek seçimler öncesi seçim kampanyasının kapanış mitinginde binlerce kişiye oy kullanması çağrısında bulundu.

Büyük Vatansever Kutup adayı Maduro, başkent Karakas'taki Bolivar Bulvarı'nda toplanan binlerce destekçisine seslenerek, 28 Temmuz'da sandığa giderek kendilerine destek vermesini istedi.

Venezuela'nın eski lideri Hugo Chavez'i hatırlatan Maduro, "Daima sizin mirasınıza sahip çıkacağız, çünkü sizden ilham aldık, sizi örnek aldık, her şey sizin sayenizde oldu. Ebedi komutanımız Hugo Chavez, işte bu halk sizi asla unutmayacak ve hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Maduro, seçim kampanyası süresince 300'den fazla kent ve kasabayı ziyaret ettiğini anlatarak, "Kutsal bir yolculuktan geliyorum, Venezuela'yı karış karış dolaştık ve halka gerçekleri anlattık. Bizlere yıllarca tarihin en ağır saldırılarını gerçekleştirenleri devirmek için neler yaptığımızı halkımızla paylaştık. Direndik ve buradayız çünkü bu ülkeyi çok seviyoruz, çünkü bu ülkenin insanlarına inanıyoruz." diye konuştu.

Ülkeye yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımları mağlup ettiklerini dile getiren Maduro, halkı hiperenflasyon ve ağır ekonomik koşullardan çıkartmayı başardıklarını söyledi.

Maduro, ülkenin barış, demokrasi ve birliği için her kesimi ulusal diyaloğa çağırdıklarını ve 28 Temmuz seçimlerinden sonra da bunu tekrarlayacaklarını söyledi.

"Sizin gücünüz benim gücümdür"

Venezuela'da pazar günü yapılacak seçimlere işaret eden Maduro, "Venezuela'nın 50 yıllık geleceğini oylayacağız. Hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceğiz, tüm Venezuelalıların birlik olması için var gücümüzle çalışacağız. Vatanın ve halkın selameti için hepinizi pazar günü oy vermeye davet ediyorum. Sizin gücünüz benim gücümdür." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, isim vermeden muhalefeti hedef alarak, ülkede iç karışıklık çıkartılmaya çalışıldığını, buna müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Seçim kampanyasının kapanış mitingine katılmak üzere saatler öncesinden başkentin ana caddelerine akın eden halk, Maduro'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Hugo Chavez, Demokrasi, Venezuela, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Seçim Kampanyasının Kapanış Mitinginde Oy Kullanma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 16:22:51. #1.11#
SON DAKİKA: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Seçim Kampanyasının Kapanış Mitinginde Oy Kullanma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement