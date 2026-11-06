Vezirköprü il olsun diye STK'lar Ankara'ya gidip Bahçeli'den randevu isteyecek - Son Dakika
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Vezirköprü il olsun diye STK'lar Ankara'ya gidip Bahçeli'den randevu isteyecek

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Vezirköprü il olsun diye STK\'lar Ankara\'ya gidip Bahçeli\'den randevu isteyecek
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Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki meslek odaları ve STK'lar, ilçenin il olması için Ankara'ya heyet gönderilmesini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu istenmesini kararlaştırdı. Karar, Kooperatif Başkanı Şakir Demirkan başkanlığındaki toplantıda alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK), ilçenin il olması için harekete geçti. Ankara'da temaslarda bulunacak bir heyet oluşturulması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu alınması kararlaştırıldı.

Vezirköprü'nün il olması yönündeki gündem, ilçedeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda, Kooperatif Başkanı Şakir Demirkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Atak, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Başer, Bakkallar Odası Başkanı Ümit Çörüş, Madeni İşler Odası Başkanı Ahmet Aslan, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya, Manifaturacılar Odası Başkanı Murat Bezirgan, Özlem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayati Ağca ve Vatandaş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Göktan Teker katıldı.

İl olma hedefinin hayata geçirilmesi için hangi girişimlerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunan katılımcılar, sürecin ortak hareket edilerek yürütülmesi gerektiği üzerinde durdu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri ise Ankara ziyareti oldu. Vezirköprü'den oluşturulacak bir heyetin Ankara'ya giderek çeşitli temaslarda bulunması kararlaştırılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de randevu talep edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: İHA
Devlet BahçeliVezirköprüPolitikaAnkaraSamsunGüncelSon Dakika

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