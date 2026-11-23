Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avusturya'nın da katıldığı Vişegrad Grubu Zirvesi'nde liderlerin AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bütçe teklifinin "kabul edilemez" olduğu konusunda uzlaştığını söyledi.

Vişegrad Grubu ülkeleri liderleri, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Avusturya Başbakanı Christian Stocker'in katılımıyla düzenlenen zirvede bir araya geldi. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Macaristan Başbakanı Péter Magyar ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Bratislava Kalesi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Liderlerin bölgesel iş birliği ve Avrupa meselelerini ele aldığı görüşmede en fazla öne çıkan konu, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın cumartesi günü sunduğu 2028-2034 bütçesi teklifi oldu.

Basın toplantısında ilk sözü alan Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB'nin 1,78 trilyon euroluk bütçe teklifini kabul edilemez bulduklarını söyledi. Fico, "Sayın Şansölye dahil beşimiz adına şunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum; Sayın Costa'nın sunduğu 2028-2034 bütçe önerisinin mevcut haliyle bir anlaşmaya ulaşabilmek için önümüzde hala çok büyük miktarda müzakere var" dedi.

Fico, kendilerine Ukrayna'ya desteğin biçiminin dayatıldığını da ifade ederek, "Hepimiz dayanışmanın ne olduğunu biliyoruz. Ancak birinin bana bu dayanışmanın nasıl olması gerektiğini dikte etmesini kabul edemem" dedi.

Babis, Avrupa kurumlarına ayrılan dev kaynağı eleştirdi

Çekya Başbakanı Andrej Babis ise bütçe teklifinin baştan aşağı yeniden düzenlenmesini talep etti. Bütçede üye ülkelere ayrılan payın azaltılmasına karşı çıkan Babis, "Üye ülkelere yüzde 60, AB'nin ortak programlarına yüzde 40 şeklindeki oranın tersine çevrilmesini kesinlikle kabul edilemez buluyorum" dedi.

AB kurumları için öngörülen harcamaları eleştiren Babis, "Antonio Costa'nın önerisine göre bu kurumlar, önümüzdeki yedi senede bize 108 milyar euroya mal olacak. Evet doğru duydunuz, 108 milyar euro" ifadelerini kullandı. Bunları kabul edemeyeceklerini vurgulayan Babis, bu teklifle mücadele edeceklerini duyurdu.

"Bize sunulduğu haliyle bunu reddettiğimizi hepimiz ifade ettik"

Avusturya Başbakanı Christian Stocker de Costa'nın bütçe teklifine itiraz ettiklerini vurgulayarak, "Bize sunulduğu haliyle bunu reddettiğimizi hepimiz ifade ettik" dedi. Stocker, teklifi "gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir bütçe" ifadeleriyle nitelendirdi.

Ukrayna'ya desteği sürdürürken farklı düşünen ülkelerin kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini de belirten Stocker, "Saldırı savaşına karşı mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna'yı desteklemeyi görevimiz olarak görüyorum" dedi.

"Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var"

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise bölge ülkelerine ayrılan kaynakların artırılması gerektiğini söyledi. Tusk, "Polonya gibi ülkelerin daha azına değil, daha fazlasına ihtiyacı var. Bunun bütün bölge ülkeleri için geçerli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var" dedi.

Avrupa'nın artan güvenlik tehditleriyle mücadele edebilmesi için de daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tusk, "Enerji fiyatlarının yükselmesine ve NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerin güvenliğinin azalmasına yol açacak bir bütçeyi asla kabul etmeyeceğim" dedi.

Tusk, Ukrayna'ya desteği ise Avrupa ve Polonya'nın güvenliğiyle ilişkilendirdi. Tusk, "Bugün Ukrayna'ya yardım etmek, Avrupa'ya ve Polonya'ya da yardım etmek demektir. Bu nedenle bugünkü toplantıda bütün katılımcılara, kritik aylarda Ukrayna'yı desteklemeleri çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı. Tusk, Polonya'ya düşen Rus füzelerini de hatırlatarak dayanışma çağrısı yaptı.

"Savaş bize diğer ülkelerden daha yakın"

Macaristan Başbakanı Magyar ise AB bütçesi hazırlanırken Orta Avrupa ülkelerinin tarihi şartları, savaşa yakınlıkları ve yüksek enerji maliyetlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. "Savaş bize diğer ülkelerden daha yakın" diyen Magyar, "Birçok ülkeden çok daha yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin 2028-2034 bütçesine ilişkin yeni teklifini geçtiğimiz cumartesi günü açıklamıştı.