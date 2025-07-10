Viyana'da OPEC Semineri'nde Doğum Günü Kutlandı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9. OPEC Uluslararası Semineri'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın doğum günü kutlandı.
Bakan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Birlikte Yol Haritaları Çizmek: Küresel Enerjinin Geleceği" temasıyla düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı. Birçok ülkenden bakanın ve enerji firmalarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı zirvede Bakan Bayraktar'a doğum günü sürprizi yapıldı. - ANKARA
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