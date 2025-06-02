Volkan Konak'ın Anısına Heykel Yapılmasına Eleştiri

AK Parti Ortahisar Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Yavuz Şanver, geçtiğimiz mart ayında Kıbrıs'ta bir sahne programı sırasında hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın Boztepe'ye heykelinin yapılması ile ilgili proje hazırlayan Ortahisar Belediyesi'ne eleştirilerde bulundu.

Ortahisar Belediye Meclis Toplantısı'nda AK Parti adına söz alan Yavuz Şanver, "Volkan Konak'ın ismi heykelle yaşatılmamalı" diyerek "Şehrimizin ülke genelinde marka sanatçısı olmuş, şehrimize ve şehrimizin değeri Trabzonspor'a sevdasıyla tanıdığımız Volkan Konak'ı iki ay önce kaybettik. Volkan Konak'ın vefatının ardından Sayın Başkan sizler tarafından kendisinin heykelinin Boztepe'ye yapılacağı açıklandı. Öncelikle tekrar belirtmek isteriz ki Volkan Konak bu şehrin yetiştirdiği, bu şehirde doğup, büyüyen marka bir değerdir. Sanata, sanatçılara, Trabzonspor'a katkıları olmuştur. AK Parti Grubu olarak düşüncemiz, böyle bir değer için vefa örneği sergilenecekse bu asla heykel olmamalıdır" dedi.

"Volkan Konak ismi yaşatılacaksa isminin yer aldığı bir sanat galerisi, müzik evi, kültür merkezi gibi bir yerleşke inşa edilmeli" diyen Şanver, "Buralarda da Trabzon'umuzun marka değerine katkı sunacak yeni sanatçıların yetişmesinin önü açılmalı, yapılacak olan masraflarda bu tür yerlere harcanmalıdır. Belli ki proje üretecek vakit harcamaktansa, en kolay yol olarak heykel zihniyetini benimsediğiniz anlaşılmaktadır. Bizler bu zihniyete karşıyız. Volkan Konak ismi yaşatılmalı. Bunda hepimiz hemfikiriz ancak heykel yaparak bu yapılamaz, yapılmamalı. Geleceğe katkı sunacak kalıcı her türlü esere desteğe hazırız ancak heykelin karşısındayız. Bu bir yatırım değil israftır. Hemen her açıklamada belediyenin maddi durumu üzerinden kamuoyunu yanıltacak açıklamalar yapıp ardından belediyenin parasını heykele yatırmak asla samimi bir davranış olamaz" ifadelerini kullandı. - TRABZON