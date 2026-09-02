Von der Leyen, Rusya'ya baskı artacak, Almanya'nın yanındayız

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Leipzig'deki saldırı girişiminin ardından Almanya ile tam dayanışma içinde olduklarını açıklayarak, "Avrupa ve NATO, Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmekle yetinmeyecek, bu baskıyı daha da artıracak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki Avrupa Komisyonu binasında gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Rutte ile ağustos ayı başında Almanya'nın Leipzig kentinde yaşanan Rus hibrit saldırısını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini açıklayan Von der Leyen, "Alman hükümeti, Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki kargo uçaklarına yönelik saldırı girişiminin ardında Rusya'nın olduğunu tespit etti. Bu saldırı başarıya ulaşsaydı, çok büyük zarara ve hatta muhtemelen can kayıplarına neden olacaktı. Bu nedenle son derece açık konuşmak istiyorum. Bu, Rus ajanlarının AB topraklarında askeri nitelikte malzeme kullanarak gerçekleştirdiği bir saldırıydı. Buna müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Almanya ile dayanışma içinde olduklarını ve yaşananların Ukrayna'ya destek verme konusundaki kararlılıklarını güçlendirdiğini ifade eden Von der Leyen, "Bunun amacı gözdağı vermek ise, bu işe yaramayacak. NATO Genel Sekreteri ile bugün bir araya gelme nedenimiz de bu. Birlik içindeyiz. Avrupa ve NATO, Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmekle yetinmeyecek, bu baskıyı daha da artıracak. Rusya, Ukrayna'daki masum çocuk, erkek ve kadınları bombalamaya ve öldürmeye son verene kadar durmayacağız" diye konuştu.

Leipzig'de yaşananların giderek daha tehlikeli hale gelen daha geniş bir örüntünün parçası olduğunu belirten Von der Leyen, "Hava sahamıza yönelik tekrarlanan ihlaller, havalimanlarımızı felce uğratan dronlar ve kritik altyapımıza yapılan müdahaleler Avrupalılar, artık bunun yeni normal olduğunu kabullenmek zorunda. Daha fazlasını yapmamız ve bu pervasız eylemlere daha hızlı ve daha etkili şekilde karşılık vermeye hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün İrlanda'da yeni kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınmasını görüştüklerini söyleyen Von der Leyen, "Komisyon olarak biz de Rusya'nın savaş kasasına daha ağır darbeler vurmanın yollarını inceliyoruz" dedi.

Avrupa güvenliğinde yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Von der Leyen, "Avrupa'nın savunma yatırımları, NATO'yu güçlendiriyor ve sanayi altyapımıza yeniden ivme kazandırıyor. Yolumuza devam edecek, başarılı olacak ve özgürlüğümüz ile güvenliğimize saldıran herkesi caydıracağız" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Rutte: "NATO ve AB'nin tamamı, Almanya'nın yanındadır"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise açıklamasında, "Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü korkunç savaşı sürdürürken giderek daha pervasız davranıyor. Doğu kanadımız boyunca hava sahamıza giren dron ve füzelerin sayısının arttığını, bunun da riskleri büyüttüğünü gördük. Topraklarımızı doğrudan hedef alan kötü niyetli faaliyetlerde de artış yaşandı. Ukrayna için savunma teçhizatı üreten fabrikalarda çıkarılan yangınlardan, Leipzig'deki Rus hibrit saldırısına kadar bunun birçok örneğini gördük" dedi.

Almanya ile tam dayanışma içinde olduklarını aktaran Rutte, "NATO ve AB'nin tamamı, Almanya'nın yanındadır. Örnekler çok ve Rusya'nın oluşturduğu tehlikeler açık. Halklarımızın güvenliğini sağlayacak hazırlıkları yapmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya, tehditlerle bizi bölebileceğini ve Ukrayna'ya destek vermekten caydırabileceğini düşünüyorsa yanılıyor. Birliğimiz sarsılmaz ve Ukrayna'ya desteğimiz net" ifadelerini kullandı.