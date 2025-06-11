Vucic, Sırbistan'ın Ukrayna Ziyareti

Rusya'yı geleneksel müttefiki olarak tanımlayan Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, savaşın başından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti.

Avrupa Birliği'nin baskılarına rağmen Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden ve 9 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü törenlerine katılan birkaç Avrupalı lider arasında yer alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, savaşın başından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti. Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Vucic'in Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'da düzenlenen Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne katılmak üzere Ukrayna'ya bir günlük ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Sırp liderin Ukrayna ziyareti ayrıca, Rus istihbaratının Sırbistan'ı Ukrayna'ya dolaylı yollardan silah satmak suretiyle "Rusya'yı sırtından hançerlemekle" ve "Dökülen Slav kanından kazanç elde etmeye çalışmakla" suçlamasından sonra geldi.

Vucic'e Rus istihbaratından suçlama

Rusya ile yaşanan gerginliğin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rus istihbaratının suçlamalarını reddetmiş ve iddiaların araştırılması için Rus yetkililerle bir çalışma grubu oluşturulduğunu açıklamıştı.

Balkan ülkesi Sırbistan, Avrupa Birliği'ne katılımı stratejik bir hedef olarak kabul etmesine rağmen en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Ortodoks Hristiyan ve Slav müttefiki Rusya ile stratejik ilişkilerine büyük önem veriyor. Sırp lider Vucic, hem AB'ye üyelik stratejisi hem de Rusya ve Çin ile stratejik ilişkilerini sürdürmesi nedeniyle Batı tarafından "iki masada birden oturmakla" suçlanıyor.

Diğer yandan "askeri tarafsızlık" politikası çerçevesinde Sırbistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınayan bir politika benimsiyor.

Daha önce Sırbistan'dan Ukrayna'ya cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan tek ziyaret, 2011 yılında Boris Tadic döneminde gerçekleşmişti. - KİEV