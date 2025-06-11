Vucic, Sırbistan'ın Ukrayna Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Vucic, Sırbistan'ın Ukrayna Ziyareti

11.06.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ukrayna'ya ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi; gerginlikler sürüyor.

Rusya'yı geleneksel müttefiki olarak tanımlayan Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, savaşın başından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti.

Avrupa Birliği'nin baskılarına rağmen Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden ve 9 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü törenlerine katılan birkaç Avrupalı lider arasında yer alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, savaşın başından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti. Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Vucic'in Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'da düzenlenen Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne katılmak üzere Ukrayna'ya bir günlük ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Sırp liderin Ukrayna ziyareti ayrıca, Rus istihbaratının Sırbistan'ı Ukrayna'ya dolaylı yollardan silah satmak suretiyle "Rusya'yı sırtından hançerlemekle" ve "Dökülen Slav kanından kazanç elde etmeye çalışmakla" suçlamasından sonra geldi.

Vucic'e Rus istihbaratından suçlama

Rusya ile yaşanan gerginliğin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rus istihbaratının suçlamalarını reddetmiş ve iddiaların araştırılması için Rus yetkililerle bir çalışma grubu oluşturulduğunu açıklamıştı.

Balkan ülkesi Sırbistan, Avrupa Birliği'ne katılımı stratejik bir hedef olarak kabul etmesine rağmen en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Ortodoks Hristiyan ve Slav müttefiki Rusya ile stratejik ilişkilerine büyük önem veriyor. Sırp lider Vucic, hem AB'ye üyelik stratejisi hem de Rusya ve Çin ile stratejik ilişkilerini sürdürmesi nedeniyle Batı tarafından "iki masada birden oturmakla" suçlanıyor.

Diğer yandan "askeri tarafsızlık" politikası çerçevesinde Sırbistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınayan bir politika benimsiyor.

Daha önce Sırbistan'dan Ukrayna'ya cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan tek ziyaret, 2011 yılında Boris Tadic döneminde gerçekleşmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Sırbistan, Politika, Ukrayna, Odessa, Dünya, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Vucic, Sırbistan'ın Ukrayna Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
23:00
Metroda Süs Kavgası
Metroda Süs Kavgası
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 17:20:43. #7.13#
SON DAKİKA: Vucic, Sırbistan'ın Ukrayna Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.