Vural'dan Kurt'a Çevre Cezası Tepkisi - Son Dakika
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Politika

Vural'dan Kurt'a Çevre Cezası Tepkisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural, Başkan Kurt'un çevre cezasıyla ilgili sözlerini eleştirdi.

11.10.2024 16:16
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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Odunpazarı Belediyesine verilen çevre kirliliği cezasına ilişkin sözlerinden dolayı eleştirdi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Kurt'un belediye meclisi toplantısındaki sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyeye uygulanan idari para cezasını kasıtlı bir hareket olarak nitelendirmiştir. Ancak Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in de açıkça belirttiği üzere, bu ceza, Bakanlığa yapılan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu uygulanmıştır. Belediyenin çevre kanunlarına aykırı olarak asfalt atıklarını gelişigüzel döktüğü tespit edilmiştir. Bu durum, Odunpazarı Belediyesinin asli görevlerini yerine getirmediğini ve çevreye duyarsız kaldığını açıkça göstermektedir. Kazım Kurt'un hem kamuoyunu hem de kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tür asılsız iddialara başvurması kabul edilemez.

Unutulmamalıdır ki kanunlar herkes için geçerlidir; kimse üstünlerin hukuku arayışına girmeye kalkmasın. Hizmet sorumluluğunu yerine getirmek yerine, çevreyi kirleten bir belediye yönetiminin, kendi suçunu başkalarına yıkmaya çalışması, Eskişehir halkına karşı büyük bir saygısızlıktır. AK Parti olarak, her zaman çevrenin korunması ve vatandaşlarımızın haklarını savunma noktasında kararlıyız. Belediye yönetimini, çevreye duyarlı, şeffaf ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. Eskişehir halkı, temiz ve yaşanabilir bir şehirde yaşama hakkına sahiptir ve bu hakkı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Kazım Kurt, Politika, AK Parti, Belediye, 3-sayfa, Son Dakika

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